„Für viele von uns, die schon ein wenig länger dabei sind, war dieser Sieg definitiv ein wichtiger Meilenstein,“ war Co-Trainer Jakob Dunshirn nach dem Sieg gegen Catchup euphorisch.

Mosquitos Klosterneuburg gegen Catchup Graz lautete das Duell, das am Sonntag auf der Weidlinger Presslerwiese, im Rahmen der Central European Ultimate Series ausgetragen wurde.

In verschiedenen Mixed-Bewerben gelangen den Klosterneuburgern bereits Siege gegen die Grazer. Bei den Herren zählt Catchup allerdings zu den dominantesten Teams des Landes, den sogenannten „Top 4“, zu welchen die Moquitos seit mehreren Jahren versuchen aufzuschließen. Dementsprechend groß war die Freude im Lager der Klosterneuburger.

Dabei sah es lange so aus, als würde Catchup der Favoritenrolle gerecht werden und die Mosquitos deutlich in die Schranken weisen. Die Offensive der Klosterneuburger legte zwar sicher los, konnte bis zum Stand von 4:4 mithalten, doch dann kam ein kleiner Einbruch, den die Gäste sofort ausnutzten, um davonzuziehen.

Zur Halbzeit stand es bereits 6:8 für die Steirer, was eine intensive Kabinenpredigt der Trainer zur Folge hatte, doch auch nach der Halbzeit klappte es noch nicht so recht. Beim Stand von 6:10 gegen die Klosterneuburger versuchten die Mosquitos, das Ruder mit einem Time-out herumzureißen und sich für eine heiße Schlussphase einzuschwören.

NOEN Vor allem in der Luft konnten die Klosterneuburger sich gegen Ende des Spiels immer wieder durchsetzen.

„Unser Gameplan war von Anfang an klar. Wir wollten sie müde machen und wussten, dass unsere Zeit gegen Ende des Spiels kommen würde,“ erklärte Dunshirn nach dem Match die Herangehensweise seiner Mannschaft. Dieser ging, spät aber doch, dann auch auf.

Die mit jungen Spielern gespickte Defensive entwickelte endlich Zugriff und konnte die Steirer zu Turnovern zwingen, sowie diese anschließend verwerten.

Spätestens beim Stand von 14:14 - Spiel auf 15 Punkte - hielt es dann niemand mehr auf den Sitzen. Die Klosterneuburger begannen den Punkt mit der Defensive, eroberten sich die Scheibe und wenige Pässe später fand Jakob Dunshirns Pass den sich freilaufenden Jakob Kratky in der Endzone. 15:14 für Klosterneuburg!

Bezeichnend war am letzten Punkt, dass mit Jakob Kratky eines der jüngsten Talente den entscheidenden Zähler beisteuerte. „Gerade die jungen Spieler haben ihre Aufgaben großartig erledigt,“ war Dunshirn voll des Lobs für die junge Riege, aber auch für das Coachinteam darf durchaus zufrieden sein. „Wir sind unserem Gamplan treu geblieben, obwohl es in manchen Phasen nicht leicht war. Wir haben als Team in den letzten Wochen und mit diesem Sieg wieder ein paar große Schritte in die richtige Richtung gemacht,“ so der Co-Trainer.