Zum ersten Mal wurde in Gödöllö, wo sonst einmal pro Winter die besten Herrenteams der Region antreten, auch ein Mixed-Bewerb ausgetragen. Diese Gelegenheit ließen die Klosterneuburger Mosquitos sich nicht entgehen, schließlich bietet Gödöllö fast schon einzigartige Bedingungen, um sich für einen guten Saisonstart zu wappnen.

In der örtlichen Lufttragehalle kann nämlich ein vollständiges Spielfeld in voller Größe ausgesteckt werden, wodurch weder gefrorener Boden, noch winterliche Wetterverhältnisse hochwertigen Matches entgegenstehen.

Da der Spielplan lediglich acht Spots bot, waren diese begehrt und die Konkurrenz stark.

Die Klosterneuburger traten mit einem, selbst für ihre Verhältnisse, äußerst jungen Team an. 18,8 Jahre betrug der Altersdurchschnitt und nur eine Handvoll arrivierter Spieler sorgte für die notwendige Erfahrung auf dem Spielfeld. „Da wir unsere Gegner kaum kannten, war es, vor dem Turnier, schwer zu sagen, wo wir am Ende landen würden, aber wir wollten auf jeden Fall um die vorderen Plätze mitspielen,“ erklärte Spielertrainer Tobias Samek.

Bereits nach dem ersten Gruppenspiel war klar, dass man eine gute Zusammensetzung gefunden hatte.

Guter Start gegen „Wiener Mischung“

Gegen die „Wiener Mischung“ fanden die Klosterneuburger schnell ins Spiel. Mit druckvoller Defensive konnten die Wiener früh unter Druck gesetzt werden und in Scheibenbesitz waren die Mosquitos aus allen Distanzen gefährlich. Dass der Wind in der Halle keine Bedeutung hatte, spielte eindeutig in die Hände der aggressiven Klosterneuburger Offensive, die auch die Zonenverteidigung der Gegner schnell zerpflückte.

In der nächsten Partie ging es gegen die FreeBees aus Ungarn. Mit 15:6 behielten die Mosquitos auch hier klar die Oberhand. Am spannendsten wurde es im letzten Gruppenspiel gegen die „Outsiterz“ aus Bratislava, die ebenfalls mit einem sehr jungen Team am Start waren. Beide Teams brannten ein Offensivfeuerwerk ab, doch knapp vor Schluss konnte die Klosterneuburger Defensive doch noch zugreifen und den 11:9-Sieg fixieren.

Somit ging es am Sonntag ins Semifinale gegen „Banik lasky“ aus Prievidza. Die Slowaken hatten ihr Pulver aber bereits am Samstag verschossen und waren kein Hindernis. Im anschließenden Finale ging es dann erneut gegen die „Outsitzerz“. Diesmal ging es noch knapper zur Sache. Beim Stand von 11:11 kam es zum Entscheidungspunkt, in dem die Slowaken sich fast durchgesetzt hätten, ehe Jakob Dunshirn und Johanna Roy den erlösenden Punkt erzielten.

„Wir Trainer sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Die jungen Spieler haben wieder einen deutlichen Schritt gemacht und als Mannschaft werden wir immer homogener. Das macht uns schwer ausrechenbar und spielt uns in die Karten“, analysierte Coach Samek die aktuelle Entwicklung.