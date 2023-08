U20-EM: Mosquitos stellen den Löwenanteil des Nationalteams

Diese Woche findet im italienischen Padua die U20-Europameisterschaft im Ultimate-Frisbee statt. Als einer der größten Vereine des Landes stellen die Mosquitos aus Klosterneuburg hier wieder einen großen Anteil der Spielerinnen und Spieler, aber auch auf der Betreuerbank sind die Mücken aus Klosterneuburg stark vertreten.

Im 22 Spielerinnen zählenden Damenteam kommen gleich sechs Spielerinnen aus Klosterneuburg. Für Franziska Baur, Leonie Meister und Teresa Rauch ist es nicht der erste Auftritt mit dem U20-Team, sie zählen zu den erfahreneren Spielerinnen der Mannschaft und werden wichtige Rollen einnehmen. Für Mia Meister, Lea Dietrich und Daria Scheruga ist es zwar der erste Auftritt in der U20, sie konnten bei der letzten EM mit der U17 aber bereits einige Erfahrung sammeln.

Im Auftaktspiel gegen die französische Auswahl lief es für die Österreicherinnen noch nicht nach Wunsch, man kassierte eine klare Niederlage gegen das französische Team, das zu den Titelfavoritinnen zu zählen ist. Leonie Meister (1 Assist) und Teresa Rauch (1 Assist und 1 Score) konnten sich dabei aber zumindest schon in der Scorerliste eintragen.

In der Gruppenphase werden die Österreicherinnen es noch mit Schweden, Italien, Großbritannien, Tschechien und Deutschland zu tun bekommen, bevor es in die KO-Phase geht. Bei den Burschen sind ebenfalls sechs Klosterneuburger auf dem Feld zu finden. Während Andreas Vanek, Alexander Kickinger und Elias Schneilinger noch zu den Spielern mit weniger Erfahrung zählen, werden die fast schon routinierten Markus Hammerl, Constantin Angetter und Kilian Preisel sicher eine wichtige Rolle spielen.

Klarer Auftaktsieg gegen Israel

Zum Auftakt setzten die Österreicher sich gegen Israel durch. Der Grundstein zum Erfolg wurde mit einer guten ersten Halbzeit gelegt, schon mit 8:4 ging es in die Pause und der Vorsprung wurde in der zweiten Halbzeit routiniert verwaltet. Außerdem konnten sich zumindest fast alle Spieler aus Klosterneuburg in der Scorerliste eintragen. Elias Schneilinger, Kilian Preisel und Markus Hammerl gelang jeweils ein Assist. Alexander Kickinger gelang ein Score und Constantin Angetter brachte sogar einen Assist und zwei Scores auf die Anzeigetafel. Lediglich Andreas Vanek konnte sich hier noch nicht eintragen, das wird allerdings nur eine Frage der Zeit sein. In der weiteren Gruppenphase kommen auf die Österreicher jetzt noch durchaus spannende Duelle mit den Teams aus Frankreich, Deutschland, Belgien und Schweden zu, bevor in Powerpools um die beste Ausgangslage für die KO-Phase gespielt wird.

Im Betreuerstab befinden sich außerdem Mosquitos-Coach Christopher Klambauer bei den Damen sowie Lukas Kriechbaum, Melanie Bodenstein und Tobias Samek bei den Herren.