Duchess-Showdown gegen Basket Flames am Sonntag

Werbung

Am Sonntag gastieren die Duchess in Wien bei den Basket Flames zum zweiten Spiel der Halbfinalserie in der Superliga der Damen. Mit einem Sieg der Klosterneuburgerinnen wäre diese bereits entschieden und der Finaleinzug frühzeitig in der Tasche. Die Wienerinnen leisteten im ersten Halbfinalduell zwar phasenweise gute Gegenwehr, profitierten dabei aber auch von der kurzen Bank der Duchess.

Man darf gespannt sein, ob die Flames für das zweite Semifinale noch ein Ass im Ärmel haben, mit dem sie die Titelfavoritinnen aus Klosterneuburg vor eine richtige Aufgabe stellen. Eine wichtige Rolle wird sicherlich wieder Lilla Horvath zukommen, die auf der Centerposition momentan unersetzbar ist. Im jüngsten Spiel gegen die Flames spielte sie sogar über 35 Minuten am Stück.