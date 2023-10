Klosterneuburger im Cup gegen die Alligators

Samstag, 17 Uhr im BORG in Deutsch Wagram kommt es zu einem ungleichen Duell. Die Dukes aus Klosterneuburg, nach vier Runden alleiniger und ungeschlagener Tabellenführer in der höchsten Spielklasse, gastieren bei den Alligators aus Deutsch-Wagram zum Cup-Duell.

Nach drei Runden mit zwei Siegen (76:63 gegen Kufstein und 69:60 gegen Dornbirn) und einer knappen Niederlage (71:76 gegen die Mistelbach Mustangs) liegen die Alligators in der Ost-Division der 2. Liga auf dem dritten Platz. Die Gastgeber der Cup-Partie darf man nicht als Jausengegner abstempeln, denn einerseits schreibt der Cup bekanntlich seine eigenen Gesetze und andererseits haben die Dukes in den vergangenen Jahren auch schon die eine oder andere böse Überraschung in den frühen Cup-Runden erleben müssen.

Wenn die Klosterneuburger die aktuelle Form der Liga aber auch in Deutsch-Wagram aufs Parkett bringen, dann sollte einem Erfolgserlebnis nicht viel im Wege stehen.