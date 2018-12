Die Spielgemeinschaft bestehend aus Nachwuchstalenten des 1. USC Klosterneuburg und von International Waterpolo Vienna, bestritt letztes Wochenende die erste Runde der Nachwuchsbundesliga in der Altersklasse U 12. Am Samstag und am Sonntag standen jeweils zwei Spiele auf dem Plan und so hatten die Wasserballer ein dichtes Programm vor sich.

Zum Auftakt ging es gegen PL Salzburg, dem man mit 18:0 haushoch unterlegen war. Die Youngsters ließen sich davon aber nicht entmutigen, sondern nahmen sich vor, im nächsten Spiel gegen den ASV-Wien umso entschlossener ans Werk zu gehen.

Ein Ansatz, der sich auszahlen sollte. Mit einer fulminanten Leistung konnte das Team sich mit 7:3 durchsetzen und somit den ersten vollen Erfolg in der Bundesliga einfahren. Der Kampfgeist schien nun entfacht und sollte auch am Sonntag gegen den Wiener Sportclub und den WBC Tirol nicht abflauen.

Mit dem Sportclub lieferte man sich am Sonntag eine enge Partie auf Augenhöhe, in der es bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Die Spielgemeinschaft hielt den Fokus aber über die ganze Länge des Spiels hoch und konnte die knappe Begegnung dadurch mit 4:3 für sich entscheiden. Die abschließende Begegnung des Wochenendes gegen den WBC Tirol war mit einem 11:3 Sieg für die Spielgemeinschaft dann eine klare Sache.

„Eine Spitzenleistung der Mädels und Burschen, wir Trainer sind sehr stolz auf diese junge Mannschaft“, freute sich Trainer Richard Schierach nach dem erfolgreichen Wochenende.