Wasserball: Meisterstück vor vollem Haus

Es ist geschafft! Der 1. USC Klosterneuburg krönt sich im Spiel gegen den Wiener Sport-Club zum Meister der Regionalliga Ost.

Die Klosterneuburger spielten eine mehr als souveräne Saison und haben sich diesen Titel redlich verdient. Der knappste Sieg war das 10:6 auswärts gegen International Waterpolo Vienna, sonst wurde die Konkurrenz größtenteils mit hohen Siegen abgefertigt. Kaum ein Team konnten den Meistern aus der Babenbergerstadt mehr als eine Halbzeit lang wirklich Paroli bieten.

Auch das letzte Heimspiel gegen den Wiener Sport-Club, in dem die Meisterentscheidung endgültig fiel, war eine klare Angelegenheit: Mit 19:8 wurden die Gäste aus dem Becken geschossen. Das gelang den Gastgebern vor einer traumhaften Kulisse. Sagenhafte 200 Zuschauer beobachteten die Partie und sorgten für Gänsehautstimmung rund um das Sportbecken.

„Das war wirklich ein Wahsninn. So viele Zuschauer hast du selbst in den Spitzenspielen der Bundesliga nicht“, schwärmte Vorstandsmitglied Oliver Smerda. Selbst die Politik war vertreten: Stadtrat Konrad Eckl und die Landtagsabgeordnete Andreas Bors und Bernhard Heinreichsberger beobachteten den klaren Sieg der Klosterneuburger, die mit einem 7:0 im dritten Abschnitt den Sieg fixierten.

„Danke an alle, die uns diesem Abend ermöglicht haben: von Spielern, Kampfrichtern, Helfern, Trainern bis hin zu Familien, Freunden und allen aktiven und verbundenen Mitgliedern - jeder einzelne hat in dieser Saison seinen Beitrag geleistet“, zeigte sich Coach Amon Bhatia stolz.

„Dieser Erfolg zeigt, dass wir gut Arbeiten. Großes Lob gebürt auch unserem Jugendleiter Richard Schierach, der hier ausgezeichnete Arbeit leistet und auch großen Anteil am Erfolg hat.“

Noch sondieren die Klosterneuburger Wasserballer, ob es in der nächsten Spielzeit in der Bundesliga, im Cup oder in der Regionalliga weitergehen soll. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen, wie Smerda verrät.