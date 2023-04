Vierter Sieg im vierten Spiel

Werbung

Nach vier gespielten Partien lachen die Waserballer des 1. USC Klosterneuburg vom obersten Platz der Tabelle. Das Team von Coach Amon Bhatia entschied alle vier Spiele sehr deutlich für sich. Am spannendsten war noch der 16:10-Erfolg gegen Linz. Auch in der jüngsten Runde zeigten die Klosterneuburger ihre Vormachtstellung in der Liga deutlich mit einem 14:3-Erfolg gegen den Wiener Sport-Club. In den ersten beiden Abschnitten ging es noch spannend zur Sache. Der erste ging mit 2:1 an die Klosterneuburger Hausherren und der zweite verlief mit 3:1 ähnlich knapp. Nach der Halbzeitpause ging den Wienern aber eindeutig der Saft aus. Mit einem 5:0 im dritten Viertel sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse und ein 4:1 im Schlussviertel bestätigte die Kräfteverhältnisse, die in einem souveränen 14:3 resultierten. Toni Vidovic (5 Treffer) und Konstantin Barta (3 Treffer) waren die besten Schützen der Klosterneuburger, während Endre Boncz und Marko Ciric die Treffer für die Gäste erzielten.

Bhatia: „Müssen weiter hart an uns arbeiten“

Coach Amon Bhatia zu diesem Erfolg: „Wir wussten, dass die ersten beiden Viertel knapp werden könnten, doch wir sind konzentriert geblieben und haben dann in der zweiten Halbzeit richtig guten Wasserball gespielt. Wir müssen trotzdem weiter hart an uns arbeiten und dürfen uns nicht auf diesem Erfolg ausruhen! Wir haben nun ein paar Wochen Pause und werden die Spiele der Konkurrenz genau beobachten.“ Jetzt haben die Wasserballer noch ein paar Wochen Pause. Erst am 21. April geht es mit dem zweiten Spiel gegen Linz weiter. Wenn die Form der letzten Wochen anhält, sind die USCK-Schwimmer sicherlich Titelanwärter Nummer Eins, nachdem alle Konkurrenten jetzt deutlich geschlagen wurden.