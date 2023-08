Schulsportklub brachte Arielle nach Amsterdam

Ein 40-köpfiges Team des Schulsportclub Klosterneuburg fuhr im August nach Amsterdam zur Weltgymnaestrada, einem internationalen Turnfestival, das alle vier Jahre stattfindet. Eine ganze Woche lang bestaunte Delegation aus Klosterneuburg die diversen Vorführungen von Gruppen aus aller Welt und präsentierten auch ihr eigenes Programm „Arielle die Meerjungfrau“ auf gymnastische und akrobatische Art.

Fast schon unglaubliche 19.000 Turnerinnen und Turner, Gymnastinnen und Gymnasten sowie Tänzerinnen und Tänzer aus 60 Ländern waren nach Amsterdam angereist um ihr Können zu präsentieren und die Freude am Turnsport zu teilen. Der Austragungsort des Spektakels, das alle vier Jahre stattfindet, wechselt, zuletzt war die Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn zu bestaunen.

Das Festival ist allerdings kein Wettkampf, wer möchte, kann teilnehmen und am Ende zählt „nur“ die Begeisterung an der Sache. Begeisterung für Gymnastik und Akrobatik hat jedenfalls auch das Team des Schulsportclub Klosterneuburg nach Amsterdam mitgebracht. Die Klosterneuburger Gruppe bestehend aus Personen zwischen acht und 75 Jahren ist eine Woche in die Welt der Gymnastik eingetaucht, darunter Neulinge, für die es sich um die erste Teilnahme bei diesem Event handelte, aber auch Routiniers, die schon öfters dabei waren.

Das Programm war dicht gestaffelt. Jeden Tag fand auf insgesamt sechs Vorführflächen im Amsterdamer Messegelände zeitgleich ein ganztägiges Programm statt. Besucherinnen und Besucher, aber auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich den ganzen Tag lang frei im Gelände bewegen und die unterschiedlichsten Vorführungen bestaunen. “Die Gymnaestrada ist immer wieder ein Abenteuer“, beschreibt Barbara Njie, die Leiterin der rhythmischen Sportgymnastik im Schulsportclub, „wir haben unglaubliche Gruppen aus aller Welt gesehen und auch unser Können präsentiert.“

Bereits über ein Jahr vor dem Event hat das Team aus Klosterneuburg mit den Vorbereitungen begonnen, um das 15-minütige Programm zu perfektionieren. Diesmal hat die Gruppe das Publikum in die Unterwasserwelt entführt und die Geschichte von Arielle der Meerjungfrau, auf gymnastische und akrobatische Art erzählt. Neben dem Turnen war auch Zeit für andere Unternehmungen, so hat die Gruppe die Amsterdamer Innenstadt erkundet, eine Grachten-Bootsfahrt mit Pizza-Essen genossen, und im größten Bällebad Europas geplanscht.

Wenn im Messegelände kein Kopf mehr für Vorführungen war, gab es auch eine andere Beschäftigung, nämlich das Tauschen der Delegationskleidung mit anderen Nationen, praktisch als Souvenir. Gegen Ende der Woche war kaum eine Person der Gruppe noch in voller Österreich-Montur gekleidet. Stattdessen gab es einen wilden Farben- und Nationenmix - passend zum Motto der Gymnaestrada “Colors Unite“.

“Für unsere Mädels war die Teilnahme an der Gymnaestrada eine lehrreiche und einzigartige Erfahrung, die auch uns als Team sehr zusammengeschweißt hat. Es freut mich, dass wir den Kindern und Jugendlichen dieses Erlebnis ermöglichen konnten“, resümiert Barbara Njie.