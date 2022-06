Frühes Aus für das 3x3-Damen-Nationalteam

Werbung

Die 3x3-Weltmeisterschaft ging ohne Österreichs Damenmannschaft in die KO-Phase. Das Damen-Nationalteam bestehend aus Anja Fuchs-Robetin, Alexia Susan Allesch, Camilla Neumann und der BK-Duchess Michaela Wildbacher konnte in der Gruppenphase zwar ein paar sehr gute Leistungen zeigen, war am Ende aber mit vier Niederlagen ohne Chance auf den Einzug in die KO-Runden.

Im zweiten Spiel fast Sensation gegen die USA geschafft

Zur Eröffnung ging es gegen das physisch starke Team aus Brasilien. Nach einem verhaltenen Start spielten die Österreicherinnen auf Augenhöhe mit und hatten auch die Chance auf den Sieg. Am Ende setzten sich aber die Lateinamerikanerinnen mit 16:14 durch.

Im zweiten Spiel wäre dann fast eine Sensation geglückt. Gegen die Favoritinnen aus den USA spielte die heimische Auswahl tapfer mit. Kurz vor Schluss lagen Wildbacher und Co. sogar noch in Führung. In den Schlusssekunden spielten die Amerikanerinnen aber ihre ganze Routine aus, drehten das Spiel noch und setzten sich schließlich mit 18:16 durch.

Gegen Neuseeland musste im dritten Spiel ein Sieg gelingen, um nicht frühzeitig auszuscheiden. Dieser Druck war auf dem Feld allerdings spürbar. Es setzte eine deutliche Niederlage und das Schicksal der Damen war besiegelt.

Auch wenn es im abschließenden Spiel gegen die Mitfavoritinnen aus Frankreich nichts mehr zu holen gab, wollten die heimischen Basketballerinnen noch einmal zeigen, was in ihnen steckt. Erneut griff die Defensive sehr gut und Frankreich hatte größere Problemen, als erwartet. Mit der 10:16-Niederlage können die Österreicherinnen sich mit erhobenem Haupt aus dem Bewerb verabschieden.

„Wir wussten ja schon vor dem letzten Spiel, dass wir ausgeschieden sind. Deshalb sind wir in das Spiel gegangen und wollten es einfach gut runterspielen. Wir wussten, dass die Gegner recht körperlich sind, haben uns darauf eingestellt und bis zum Schluss einfach gekämpft und das Beste gegeben. Leider hat es nicht gereicht, aber es war ein gutes letztes Spiel, mit dem wir aufhören können,“ kommentierte Michaela Wildbacher diese Begegnung.