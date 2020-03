Gegen das zweite Team der Steirer, welches sich in der 2. Bundesliga durchsetzen und somit das Semifinalticket lösen konnte, waren die Klosterneuburger eindeutig in der Favoritenrolle. Die FlinkStones begannen äußerst nervös, was die Sitting Bulls eiskalt ausnutzten.

Die Serienmeister übten von Beginn an großen Druck aus und überforderten die Steierer auf ganzer Linie. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 2:20 für die Niederösterreicher. Diese Dominanz führte auch im zweiten Abschnitt zu einem überragenden Auftritt der Klosterneuburger. Angeführt von Dogan, Wastian und Pliska, lagen die Bulls zur Halbzeit bereits uneinholbar mit 10:44 voran.

Die Pause tat den Steirern dann sichtlich gut. Sie trauten sich offensiv mehr und konnten phasenweise mit den Bulls mithalten. Die Favoriten nutzten den großen Vorsprung, um ein paar taktische Kniffe auszuprobieren, die bei der anstehenden Euro League noch zum Zug kommen sollen.

„Dank unserer körperlichen Überlegenheit und höheren Aggressivität konnten wir uns verdient und deutlich durchsetzen,“ war Matthias Wastian zufrieden mit dem Ergebnis.

In der zweiten Semifinalbgegegnung ging es zwischen den FlinkStones 1 und den Carinthian Broncos wesentlich knapper zur Sache. Die FlinkStones konnten sich erst im dritten Viertel leicht absetzen, hätten ihren Vorsprung im Schlussviertel aber fast noch verschenkt. Während die Sitting Bulls als Finalteilnehmer fast schon feststehen, darf man gespannt sein, ob der Gegner aus der Steiermark oder Kärnten kommt.

Jetzt sind die Augen der Bulls aber auf die anstehende Euro League Vorrunde gerichtet, die am 13. und 14. März in Wien stattfindet. Die Klosterneuburger eröffnen die Gruppe A am Samstag mit dem Spiel gegen die Sheffield Steelers, bevor sie gegen SSD Santa Lucia antreten. Am Sonntag geht es dann gegen Varese und Haifa um wichtige Punkte.