Basketball-Superliga: Lizenz entscheidet über Erstklassigkeit

Die Begegnung zwischen den Flyers Wels und den BK IMMOunited Dukes am Samstag war reine Formsache. Für beide Teams ging es nur mehr darum, sich für die nächste Phase einzuspielen. Den Flyers war der erset Platz in der Qualifikationsrunde nicht mehr zu nehmen, während die Dukes schon fix im Playdown gegen den Abstieg standen.

Der 73:86-Auswärtssieg und die gute Vorstellung der Dukes sind zwar natürlich erfreulich, weil die Klosterneuburger sich vor der Playdown-Serie gegen die Timberwolves in guter Form zeigten, für mehr Aufsehen sorgten in dieser Woche aber die Entscheidungen, die jenseits der Spielfelder stattfanden.

Wildcard als Hintertürchen

Die erste Neuigkeit wird vor Allem die Dukes und die Timberwolves freuen, die sich im Playdown um den Klassenerhalt matchen. Die Liga hat nämlich in Aussicht gestellt, dass ein möglicher Absteiger mit einer Wildcard auch in der nächsten Saison in der Superliga am Start sein könnte.

Wenn der Absteiger die Wildcard beansprucht, muss er jedoch einen Abzug von fünf Punkten für die Saison 2022/23 hinnehmen. Eine Reduktion der Minuspunkte ist um 5.000 Euro pro Punkt möglich. Auch für potenzielle Aufsteiger aus der zweiten Liga, die den Aufstieg sportlich nicht schaffen, ist die Wildcard eine Möglichkeit, sich in die höchste Spielklasse einzukaufen. In diesem Fall würden ebenfalls 25.000 Euro an die Liga fällig werden. Das Geld soll in beiden Fällen in den Basketball-Nachwuchs investiert werden.

„Ich denke, dass wir gute Chancen haben, das Playdown für uns zu entscheiden, aber sollte es dazu kommen, dass sie relevant wird, würden wir die Wildcard in Anspruch nehmen,“ lässt Dukes-Manager Matthias Hager wissen.

Die Grundvoraussetzung für die Wildcard und natürlich auch für die Teilnahme an der nächsten Saison ist aber die Lizenz. Diese könnte aber für einige Teams zum Stolperstein werden. Im ersten Durchlauf haben nur Traiskirchen und die Timberwolves die Lizenz für die höchste Spielklasse erhalten. Hager beruhigt jedoch, was die Lizenz angeht: „Die Liga verlangt heuer erstmals, dass der Betrieb in eine GmbH ausgelagert wird. Da sind bei uns nur ein paar Formalitäten ausständig, die wir ohne Probleme erfüllen werden. Ich gehe allgemein davon aus, dass alle Teams am Ende des Tages kein Problem mit der Lizenz haben werden.“