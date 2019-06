„Betrachtet man rein die Ergebnisse, war London keine Reise wert,“ meinte Cheftrainer Helmut Oblinger nach dem Weltcupwochenende in London. Aus Österreichischer Sicht waren nur Corinna Kuhnle und Viktoria Wolffhardt am Start und beide verpassten den Einzug in die Finalrunde der besten 10.

Für Kuhnle verlief der erste Weltcupstop der Saison besonders bitter. Zunächst gelang ihr, trotz eines schweren Fehlers im oberen Streckenabschnitt, mit 8,82 Sekunden Rückstand geradee noch die Qualifikation für das Semifinale.

„Das war kein guter Lauf von mir, ich kann das viel besser und morgen läuft es hoffentlich wieder rund“, war Kuhnle dennoch zuversichtlich für das Halbfinale. Schließlich ist die Olympiastrecke von 2012 im Lee Valley White Water Centre der Höfleinerin nicht gänzlich unbekannt.

Im Semifinallauf lief es auch zunächst gut. Die kritische Stelle im ersten Streckenabschnitt, die Kuhnle tags zuvor noch viel Zeit gekostet hatte, bezwang sie souverän, doch diesmal wurde ihr der Mittelteil zum Verhängnis.

Am Ende überquerte sie die Ziellinie mit 4,68 Sekunden Rückstand als Elfte. Wäre sie nur eine hundertstel Sekunde schneller gewesen, hätte sie im Finallauf noch mitmischen können. „Ich habe alles bei einer einzigen Stelle verloren, was sehr bitter ist, aber immer noch besser, als wenn ich generell zu langsam wäre“, sieht Kuhnle bereits den Silberstreif am Horizont.

Beim nächsten Weltcup am Wochenende in Bratislava hat Kuhnle die nächste Chance, es besser zu machen.