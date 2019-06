Endlich hat es für Corinna Kuhnle geklappt. Nach den durchwachsenen Ergebnissen der letzten Wochen, konnte sich die Höfleinerin im Cunovo Water Sports Centre in der Nähe von Bratislava ganz oben auf dem Siegerpodest platzieren.

Ein Erfolg, der das notwendige Selbstvertrauen für die nächsten Wochen liefert, aber gleichzeitig nicht überrascht. Schließlich bezeichnet Kuhnle das Gewässer von Bratislava gerne als ihre zweite Heimstrecke bezeichnet.

Auch Damen-Cheftrainer Helmut Oblinger war erfreut, aber nicht überrascht über den Erfolg: „Dass Conny es drauf hat, war uns am Beginn der Saison schon klar. Ihre Leistungen im Training waren immer um einiges besser, als in den Rennen. Ich hoffe, dass ihr der Knopf aufgegangen ist und es so gut weiterläuft.“

Zunächst konnte Kuhnle sich bereits im ersten Vorlauf für das Finale qualifizieren. Mit lediglich 4,47 Sekunden Rückstand, zog sie als Achte in den Finallauf ein, obwohl sie wegen einer leichten Torberührung zwei Strafsekunden kassiert hatte.

Im Finallauf unterlief Kuhnle dann ebenfalls eine leichte Torberührung, sie bezwang den insgesamt 250 Meter langen Kurs aber in der Traumzeit von 99,71 Sekunden dennoch am schnellsten und mit 0,94 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Luuka Jones aus Neuseeland. „Das gibt mir Selbstvertrauen für die nächsten Rennen“, strahlte Kuhnle nach dem Sieg.

Im Gesamtweltcup liegt Österreichs Olympiahoffnung nun mit 92 Punkten gleichauf mit Jessica Fox auf dem zweiten Platz und zehn Punkte hinter Ricarda Funk aus Deutschland.