Nachdem Preisl vergangene Woche einen äußerst erfolgreichen Einstand in die Saison im Kanuslalom feierte, konnte der Höfleiner Naturfreund-Sportler diese Woche noch einmal nachlegen und bei gleich zwei Bewerben aufs Podest paddeln.

VWA Felix Oschmautz konnte den Bewerb im Kajak-Einer vor Mario Leitner und Pauli Preisl für sich entscheiden.

In der Vienna Watersportsarena auf der Donauinsel wurde am Samstag ein Ranglistenrennen als Einstimmung auf die sonntäglichen Staatsmeisterschaften gefahren.

Preisls Ziel war es, im Konzert der Großen mitzuspielen und zumindest bei einem der Rennen unter die Top 5 zu fahren. Dieses Vorhaben konnte er bereits am Samstag in die Tat umsetzen. Der Wettkampfmodus sah zwei Durchgänge vor, wobei der bessere in die Wertung kam.

Im ersten der beiden Durchgänge lief es für den Nachwuchspaddler allerdings überhaupt nicht nach Wunsch.Ein Fahrfehler im Mittelteil führte dazu, dass Pauli an einem eigentlich leichten Tor vorbei fuhr und somit 50 Strafsekunden aufgebrummt bekam.

„Ich habe die starke Strömung des Wassers in diesem Bereich völlig falsch eingeschätzt und bin dadurch einfach an dem Tor vorbeigefahren,“ ärgerte Preisl sich nach dem ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang war der Druck dann natürlich enorm, Preisl hielt diesem aber souverän stand.

Steigerung im zweiten Durchgang

Mit einer um vier Sekunden verbesserten Laufzeit und nur einer Torstabbehrührung schob er sich auf den dritten Platz des Klassements. „Die Bedingungen im zweiten Durchgang waren wege des stark zunehmenden Windes und des aufziehenden Unwetters ganz und gar nicht optimal. Umso mehr freut es mich, dass ich mich im zweiten Durchgang leistungsmäßig so steigern konnte,“ analysierte der junge Höfleiner seine Erfolgsfahrt.

Mit dieser Leistung im Rücken, ging es am Sonntag dann um den Staatsmeistertitel. Der von den Nationalteamtrainern gesteckte Kurs war äußerst herausfordernd und so blieben nur wenige Fahrer ohne Fehler.

Diesmal nutzte Pauli bereits den ersten Durchgang um mit einem fehlerfreien Lauf eine beeindruckende Zeit hinzuknallen. Mit dem guten ersten Durchgang in der Tasche konnte der junge Höfleiner im zweiten Lauf voll auf Angriff umschalten. Eine Taktik, die sich rasch bezahlt machte. Mit einer Leistungssteigerung konnt er seine Zeit aus dem ersten Lauf um ganze vier Sekunden unterbieten.

Lediglich eine Torstangenberührung, die ihn zwei Sekunden kostete, trübte die Zeit, doch es reichte dennoch fürinen hervorragenden Dritten Platz und die erste Staatsmeisterschaftsmedaille für Pauli Preisl, der somit auch der beste Nachwuchsfahrer im Feld war. Der Sieg ging wenig überraschend an den Kärntner Felix Oschmautz und Mario Leitner holte sich den zweiten Platz.

Mit dieser Topleistung zeigte Pauli Preisl erneut sein Ausnahmetalent auf und konnte sich für weitere Aufgaben im Nationalteam empfehlen.