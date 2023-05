Klosterneuburger auf Rekordjagd

Letzten Mittwoch fand im Wiener Leichtathletikzentrum in der Nähe des Happel-Stadions das Sommermeeting des Wiener Leichtathletikverbandes statt. Mit dabei natürlich wieder einige Athletinnen und Athleten der beiden Klosterneuburger Vereine. Unter den zahlreichen tollen Zeiten stachen aber zwei Läufer besonders hervor. Fathi Abdejalil vom ULC Klosterneuburg und Robert Glaser vom LC Just 4 Fun, die jeweils eine neue Bestzeit aufstellten.

Der 75-jährige Abdejalil ging über die 800 Meter an den Start und legte vom Start weg ein hohes Tempo hin. Nach 2:59,35 Minuten überquerte er die Ziellinie. Mit dieser Laufzeit verbesserte er den NÖ-Landesrekord in der Altersklasse M75 aus dem Jahr 2016 um stolze 16,80 Sekunden und ist somit der neue NÖ-Landesrekordhalter in der Altersklasse M75 über 800m. Seine Laufzeit ist in der Reichweite des österreichischen Rekords, dieser steht bei 2:55,62 min und wurde 2013 aufgestellt.

Robert Glaser hingegen ging in der M55 über 1500 Meter an den Start. Er schaffte es nach 4:41,27 Minuten ins Ziel und hält somit den Landesrekord in seiner Altersklasse über diese Distanz.