Der Stress mit der hastigen Transition von der Xterra-EM im Deutschen Zittau Richtung Norden hat sich für den Klosterneuburger Dominik Wychera bezahlt gemacht. Mit einem dritten Platz erlebte er im kleinen finnischen Örtchen Imatra sein bisheriges Karrierehighlight. „Von einem Podestplatz in einem World-Series-Rennen träume ich schon lange, diesmal ist alles voll aufgegangen“, strahlte er.

Mit seinem Teamkollegen war er von Zittau mit seinem Bus via Polen, Litauen, Lettland und Estland nach Finnland gereist. „Wir haben jede Nacht in einem anderen Land geschlafen, sind dann am Donnerstag in Imatra, ganz weit im Osten Finnlands, angekommen“, erzählt Wychera.

Zwei Tage vor dem Rennen wurde dann die Strecke intensiv in Lokalaugenschein genommen. „Mir hat sie gleich gefallen, und es gab jede Menge Prersserummel mit Interviews, Fotoshootings, Video-Dreh“, blieb Wychera trotzdem fokussiert.

Langer Schwimmsplit und starke Radzeit

Beim Startschuss am Sonntag ging es dann gegen 22 Elite-Athleten aus aller Welt plus zahlreiche Amateure. „Alle wurden gleichzeitig ins Rennen geschickt, was ein ordentliches Gedränge im Wasser ergab“, schildert Wychera. Zudem war die eigentlich 1,5-km-Schwimmstrecke mit 1,85 Kilometer deutlich länger. Für den nicht gerade als Schwimmfan bekannten Wychera im sehr kalten, größten See Europas, eine echte Herausforderung. „Aber ich fand eine gute Pace und kam nur drei Minuten nach dem Führenden aus dem Wasser“, war Wychera optimistisch, auf dem Rad weiter Zeit gut machen zu können. Drei Runden zu je zehn Kilometer standen am Programm und Wychera hielt das Tempo hoch. Tatsächlich fuhr er den zweitschnellsten Radsplit des Tages und als Zweiter ging es auch auf die Laufstrecke, mit nur 20 Sekunden Rückstand auf den Führenden. „Allerdings waren für mich vier Athleten, die sich unmittelbar hinter mir aufhielten, interessanter“, lacht Wychera, von dem es auf der Laufstrecke um seinen ersten Stockerlplatz ging.

„Und anders als noch in Zwittau waren meine Beine trotz harter Rad-Pace voll da“, schaffte er die drittbeste Laufzeit. „Dabei hat es mir im tiefen Morast sogar die Schuhe ausgezogen“, erzählt er. Mit beiden Laufschuhen in den Händen lief er als Gesamtdritter „super happy“ über die Ziellinie.