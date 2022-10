Wychera beim World Championships-Finale im Spitzenfeld

Werbung

Die World Championships, das große Finale der Xterra-Rennserie fand heuer erstmals in Europa (Trentino) statt und bot damit ein so starkes Teilnehmerfeld wie noch nie. Auch der Klosterneuburger Dominik Wychera ging diesmal an den Start.

Bereits am Dienstag reiste Wychera nach Trentino an, um sich für das Rennen am Samstag perfekt vorzubereiten. Die Tage vor dem Rennen waren allerdings verregnet und so präsentierte die Strecke sich jeden Tag leicht verändert. Das schlechte Wetter hatte auch auf den Wettkampftag selbst Einfluss.

„Die Waldtrails waren eher in flüssigem als in festem Zustand und das kristallklare Wasser des Molveno-Bergsees hatte prickelnde 13 Grad. Daher waren alle Teilnehmer früh über jeden Milimeter schwarzer Extra-Neoprenhaut.“ Abschrecken ließ sich Wychera davon natürlich nicht.

Das Rennen nahm den fast schon üblichen Verlauf für den Klosterneuburger. Im Wasser war die Performance eher durchwachsen und auf dem Mountainbike galt es Zeit aufzuholen. Das gelang und so konnte Wychera in seiner Paradedisziplin auf dem Mountainbike ganze 20 Plätze aufholen und sich in die Spitzengruppe schieben.

Auch auf der Laufstrecke fühlten sich die Beine des Klosterneuburgers offensichtlich gut an und Wychera konnte weitere Plätze gut machen. Am Ende ging er auf dem starken 22. Platz über die Ziellinie. Ein beachtliches Ergebnis für die erste WM-Teilnahme im Elite-Rennen.

Mit dem Platz unter den schnellsten 25 war auch die Qualifikation für den „Short-Track“ geglückt und Wychera durfte am Sonntag erneut auf die Strecke. Dieses sehr kurze Rennen mit ungefähr 35 Minuten Renndauer ist ein coole Show für die Zuschauer und auch hier landete Wychera am Ende auf dem 22. Platz. „Meine Saison ist damit zu Ende und ich freue mich schon auf 2023“, so der Klosterneuburger.