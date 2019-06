Stadt ehrte ihre Landesligameister .

Am Dienstagabend empfing Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp im Rathaus die erfolgreichen Basketball-Landesligaherren der Twin City Baskets, der Spielgemeinschaft Korneuburg/Klosterneuburg, die in der abgelaufenen Spielzeit ja den Meistertitel in Niederösterreichs oberster Spielklasse holten.