600 Fans sahen Sieg der Stockerauer Footballer

Volksfeststimmung am Pfingstwochenende im Stockerauer Stadion Alte Au. Denn knapp 600 Fans kamen am Samstag zu ersten „Night Session“ der AFC Grizzlies vorbei. Im vorletzten Heimspiel des Grunddurchgangs der AFL Division III wurden die Besucher von ihren Footballern nicht enttäuscht, die Klosterneuburger Broncos wurden 17:7 abgefertigt, womit man weiter souverän auf Kurs Play-offs unterwegs ist.

„Das war ein hartes Stück Arbeit, vor allem, weil die Klosterneuburger bekannt für ihre physische Spielweise sind, aber wir haben uns gut dagegengestellt“, analysierte Obmann Christoph Kaiser. Damit gelang nach den zwei knappen Niederlagen gegen die Vienna Vikings II endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Obwohl man auch gegen den Tabellenführer mindestens ebenbürtig war, in einer Partie den Sieg nur wegen individueller Fehler aus der Hand gab. Mit vier Siegen aus sechs Spielen sollte aber nichts mehr in Sachen Play-offs passieren.

Denn in den letzten beiden Spielen warten zum einen noch Schlusslicht Styrian Panthers, ein Pflichtsieg, und zum anderen die Black Valley Wild in der Alten Au. Wenn das Publikumsinteresse weiter so hoch bleibt, dann dürften die Grizzlies derart motiviert nicht mehr aus der Spur kommen. Denn Kaiser war baff ob des großen Andrangs gegen die Broncos: „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, vor allem, weil es ein langes Wochenende war. Aber es zeigt nur, dass wir mittlerweile in Stockerau und Umgebung angekommen sind.“