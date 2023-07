Die Grizzlies aus Stockerau stehen im Finale

Der steile Aufstieg der AFC Grizzlies aus Stockerau geht weiter. In der erst zweiten Saison der Vereinsgeschichte schafften die Footballer Ende Juni zum ersten Mal den Einzug in die Play-offs, genauer gesagt ins Halbfinale. Dort ging es am Samstag zum Sieger der Conference B ins oberösterreichische Steyr - und die Weinviertler sollten ein weiteres Mal die Oberhand behalten ...

Das lag wohl auch an der Unterstützung aus der Heimat: neben dem Spielerbus machte sich auch ein vom Verein zur Verfügung gestellter Fanbus auf die 170 Kilometer lange Fahrt, rund 30 Personen waren an Bord. 20 weitere fuhren selbstständig noch mit, was Grizzlies-Obmann Christoph Kaiser begeisterte: „Wir haben über 50 Fans bei einem Auswärtsspiel mitgehabt, das ist unglaublich. Dieser Zuspruch um diese Grizzlies-Familie, wie wir sie gerne nennen, der hilft natürlich enorm.“

Hitzeschlacht bei rund 30 Grad

Nicht befreien konnte der Anhang die Spieler allerdings vom Kraftaufwand, der nötig war, um auch im Halbfinale zu bestehen. Rund 30 Grad zeigte das Thermometer bei Spielbeginn um 14 Uhr an, Kaiser hatte Respekt: „Eine Hitzeschlacht, würde ich fast sagen.“ Die hätte es wohl gar nicht gebraucht, um das Spiel gegen die Predators heiß werden zu lassen. Denn in der Vorsaison hatten die beiden Teams schon zweimal gegeneinander gespielt. Die Grizzlies gewannen zwar beide Duelle, es war aber jeweils knapp.

So sollte es auch diesmal sein. Die Weinviertler gingen im ersten Abschnitt durch ein Field Goal in Führung, kassierten im zweiten durch ein eben solches das 3:3. Dabei blieb's bis in das vierte Viertel, in welchem die Grizzlies wieder vorlegen konnten: Touchdown, Extrapunkt - es stand 10:3 für das Auswärtsteam.

In der Folge verletzte sich dann auch noch der Quarterback des Gegners. „Das hat ihnen nicht geholfen“, sah Kaiser einen Knackpunkt. Denn die Predators standen unter Druck, warfen mit ihrem Ersatzmann am Feld prompt zwei Interceptions, die die Grizzlies jeweils zu Returns bis in die Endzone nützten.

Finale in Stockerau?

So stand unterm Strich ein 24:3-Erfolg, der weit deutlicher aussah, als er tatsächlich war. Was der Freude im Lager der Gäste aber freilich keinen Abbruch tat. „Das gehört auch dazu, es war klar, dass es ein hartes Spiel wird“, fand der Obmann, der Einblick in sein Inneres gab: „Wir sind einfach unglaublich froh. Nach einem sehr durchwachsenen Jahr, wo viel im Hintergrund abgegangen ist, ist es umso besser, wenn man im Finale steht.“

Dort geht es nun zum dritten Mal in dieser Saison gegen das zweite Team der Vienna Vikings. Die ersten zwei Duelle hat Stockerau im Mai jeweils knapp verloren, auswärts 3:9, zu Hause 13:14. Es waren die einzigen zwei Niederlagen im Grunddurchgang. „Wobei wir uns da ein bisschen selbst geschlagen haben“, brennt der Obmann nun auf die Chance zur Revanche.

Gespielt wird das Finale am 22. Juli, der Ort wird vermutlich im Lauf der Woche bekanntgegeben. Die Grizzlies haben sich jedenfalls um die Austragung beworben, würden das Bowl-Spiel nur allzugerne in Stockerau spielen - um die Traumsaison im besten Fall am eigenen Rasen krönen zu können.