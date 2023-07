Grizzlies bekommen ihr „Heimfinale“

Vier Tage nach dem sportlichen Sieg im Halbfinale der Division III durften die Stockerauer Grizzlies am Mittwoch auch abseits des Spielfelds jubeln. Da kommunizierte der Verband die Entscheidung über den Austragungsort des Endspiels, für das sich neben den Stockerauern auch der Finalgegner Vienna Vikings II beworben hatte. Mit erfreulichem Ausgang für die Weinviertler: sie bekommen ihr „Finale daham“, das Spiel um den Titel steigt am 22. Juli um 18.30 Uhr in der Alten Au.

„Das sind sehr, sehr coole Nachrichten“, sagte Grizzlies-Obmann Christoph Kaiser in einer ersten Reaktion. Für ihn sei es „definitiv eine Überraschung“ gewesen, er habe „eher damit gerechnet, dass es die Vikings kriegen“. Umso größer sei die Freude im gesamten Verein: „Wir wollten immer daheim spielen, jeder Spieler, jeder Funktionär. Einzig unsere Gameday-Helfer und -Helferinnen hätten ein Finale auswärts vielleicht ein bisschen mehr genießen können (lacht).“

So aber sind Kaiser & Co schon wieder fleißig am Organisieren, um dem treuen Heimpublikum und allen anderen Interessierten noch ein letztes Highlight in dieser Saison bieten zu können. „Wir versuchen noch einmal alle Register zu ziehen und sind bereit, alles zu investieren, damit wir da einen schönen Abend kreieren können“, sagt der Obmann.

Halftime-Show und eine Ausleihestand für Fanartikel

Fix sei bereits, dass die Fans einen „Grizzlies Gameday“ in gewohnter Qualität, mit tollen Speisen, kühlen Getränken und Live Musik erwarten können. Die Bundeshymne vor Spielbeginn wird vermutlich live gespielt, auch eine Halftime-Show soll es geben. Neu ist ein „Pimp the Stadium“-Stand, wo die Grizzlies-Familie Trommeln, Tröten, Schilder und vieles mehr ausborgen kann, um für ordentliche Stimmung im Stadion zu sorgen. Der Verein hofft auf eine volle Alte Au mit ordentlicher Stimmung, um dann auch den Titel nach Stockerau zu holen.

Der Eintritt beträgt wie gewohnt zehn Euro für Erwachsene, Kinder unter zwölf Jahren kommen kostenlos zum Spiel. Kick-off ist wie erwähnt um 18.30 Uhr, die Grizzlies empfehlen aber eine frühere Anreise.