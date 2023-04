Rekordsieg für Stockerauer Footballer

Werbung

Auch wenn das Wetter im Stadion Alte Au am Samstagnachmittag eher trist war, strahlten die Footballer – und mit ihnen knapp 350 Fans – der AFC Grizzlies aus Stockerau um die Wette. Denn im zweiten Saisonspiel der AFL Division III fertigten die Lenaustädter die Styrian Panther sage und schreibe mit 103:0 ab.

Es ist nicht nur der höchste Sieg der Vereinsgeschichte, sondern wahrscheinlich auch der höchste in ganz Österreich im AFL-Ligensystem, auch wenn die Bestätigung des Verbandes bei Redaktionsschluss noch ausstand. Bereits nach dem ersten Quarter stand es (!) 48:0. „Das war fast wie auf der Playstation bei Madden (Anm.: das bekannteste Football-Spiel) mit der Gegnereinstellung leicht“, konnte sich Head-Coach Andreas Kreuter ein Grinsen nicht verzeichnen, der aufgrund der Verletzung von Quarterback Philipp Zuhla selbst als Spielmacher ranmusste.

Die Null steht! Defensive bleibt ein Bollwerk

Was waren die Gründe für dieses unglaubliche Ergebnis und einseitige Spiel? Erstens die überragende Defensive, die jeden Spielzug des Gegners mit einer Interception beendete – und keine Punkte hinnehmen musste. Die Offensive wiederum brauchte nur maximal fünf Spielzüge, um in die Endzone zu kommen. Manchmal auch nur zwei, um zu punkten. Herausragend waren Abwehrspieler Simon Buczolits mit zwei „Pick Six“ (Anm.: Ball abgefangen und zum Touchdown gelaufen) und vier Interception sowie Angreifer bzw. Tight End Fabian Knapp mit vier Touchdowns.

Aber auch abseits des Spielfelds gab es Grund zur Freude, Obmann Christoph Kaiser war von den vielen Fans begeistert: „Beim Aufbauen in der Früh haben wir noch gemeint, dass sicher nicht so viele kommen. Aber Football in Stockerau lebt.“

Fast schade, dass es nun fast drei Wochen dauert, ehe es für die Grizzlies Ende April mit einem Auswärtsspiel gegen die Klosterneuburg Broncos weitergeht.