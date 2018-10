Nach seiner schweren Knieverletzung (Anm.: Ruptur des vorderen Kreuzbandes und Risse im vorderen und hinteren Teil des Meniskus) im Vorjahr steht der Unterolberndorfer Stefan Ehrentraut wieder auf dem Football-Feld. Mit seinem Collegeteam, den „Battlers“ der Alderson Broaddus University, erwischte der 23-Jährige aber keinen idealen Start in die neue Saison in der zweithöchsten College-Division.

Seit Ende August wird gespielt, einem Sieg stehen vier Niederlagen gegenüber, wenngleich Ehrentraut betont: „Vier der fünf Gegner, die wir bisher hatten, sind unter den Top-25- College mannschaften des Landes.“ Der einzige Sieg, den Ehrentraut und Co. bisher verbuchen konnten, schmeckte aber doppelt so süß: Gegen den Erzrivalen Glenville State College gewann man 45:17, woraufhin die so genannte I-79-Trophäe nach Philippi, der Ortschaft der Alderson Broaddus University, wanderte.

„Wenn es einen Sport gibt, wo es keinen garantierten Gewinner gibt, dann ist es Football.“ Stefan Ehrentraut

Was macht den Pokal so besonders? Die Interstate 79, oder kurz I-79, ist die Bundesstraße, die Philippi und Glenville verbindet. Knapp 60 Meilen trennen die Ortschaften – für amerikanische Verhältnisse „ein Katzensprung“, wie der Unterolberndorfer berichtete.

Mit diesem Motivationsschub soll es in den nächsten Wochen wieder bergauf gehen: „Ich persönlich denke, dass das diesjährige Team um einiges besser ist als das letztjährige. Die nächsten Spiele sollten einfacher werden für uns.“ Mit einem Seitenblick auf die NFL, die amerikanische Profiliga, sagt der Sohn des bekannten Weinviertler Schiris Gerhard Ehrentraut: „Obwohl, wenn es einen Sport gibt, wo es keinen garantierten Gewinner gibt, dann ist es Football – wie auch die bisherigen NFL-Ergebnisse zeigen.“

Der Wiedereinstieg in das Football-Geschäft nach seiner schweren Verletzung war übrigens, auch aufgrund der richtigen medizinischen Betreuung, einfacher als erwartet: „Meinen Stammplatz vom letzen Jahr hatte ich schnell wieder, nachdem meine Leistungen den Coaching Staff überzeugten.“ Einziges Problem: Um das Knie nicht wieder sofort überzubeanspruchen, spielt O-Liner Ehrentraut im Moment meistens nur drei Viertel der jeweiligen Partien.