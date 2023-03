Stockerauer Football legen wieder los

Werbung

Am Sonntag erwachen die Bären wieder aus ihrem Winterschlaf, die neue Saison im American Football beginnt. Für die AFC Grizzlies Stockerau steht ein Auswärtsspiel in der AFl Division III bei den Blackvalley Wild auf dem Programm.

Die Vorfreude auf die zweite Spielzeit ihrer Vereinsgeschichte ist groß bei den Stockerauern rund um Obmann Christoph Kaiser: „Wir können es kaum erwarten, die Vorbereitung war sehr gut, vor allem sehr intensiv.“ Schwerpunktmäßig wurde an der körperlichen Fitness gearbeitet, getreu ihrem Vereinsnamen sollten die meisten Spieler dank dreier Trainingseinheiten pro Woche jetzt Bärenkräfte haben. Bei einem Camp im ungarischen Telki holten sich die Mannen rund um Head-Coach Andreas Kreuter den letzten Feinschliff und sind bereit für den Auftakt auf der Sportanlage Schlöglmühl in Payerbach im Bezirk Neunkirchen.

Die Zielsetzung für heuer ist klar: Diesmal soll es in die Play-offs gehen, welche in der Vorsaison knapp verpasst wurden. Dafür müssen die Lenaustädter in ihrer Division (siehe Infobox rechts) unter die besten zwei von fünf Mannschaften kommen. „Das wollen wir erreichen und kommunizieren wir dementsprechend“, stellt Kaiser klar, der aber schon einen Schritt weiter denkt: „Ein bisschen träumen wir auch vom Finale.“

Dafür hat Kreuter einen 50 Mann starken Kader zur Verfügung, der mit einem neuen Quarterback in die Saison geht: Philipp Zuhla. 2022 war er schon Back-up, diesmal wird er Starter sein. Am wichtigsten wird es aber sein, die Fans zu einem Besuch im Stadion Alte Au zu motivieren: „Wir wollen jedes Heimspiel zu einem Happening machen, um unseren Sport weiter in der Region zu etablieren“, stellt Kaiser klar.