Stockerauer Footballer verlieren Endspiel vor über 1.000 Fans

Trotz der sportlichen Enttäuschung wusste Christoph Kaiser, Obmann der AFC Grizzlies aus Stockerau: „Das war eine Nacht, die wir nicht so schnell vergessen werden.“ Recht hat er, über 1.100 Fans pilgerten in das Stadion Alte Au um die Chall-enge Bowl, das Finale der Division III des AFBÖ, zu sehen. Und auch wenn die Vienna Vikings II mit 21:7 das bessere Ende für sich hatten, war auch der erst 2020 gegründete Verein aus der Lenaustadt ein Gewinner.

„Wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass wir schon in der zweiten Saison im Endspiel stehen, vor über 1.000 Fans, dann hätte ich ihn wohl für verrückt erklärt“, schmunzelt Kaiser. Allerdings steckt auch eine Menge Arbeit dahintern, denn Kaiser und Co. gingen in der Vorbereitung auf das „Finale dahoam“ volles Risiko, versuchten auch ein Rahmenprogramm vom Allerfeinsten aus dem Boden zu stampfen.

Rahmenprogramm war ein riesiger Erfolg

Das gelang: die Bundeshymne und Pausenshow war der Blasmusik Großmugl zu verdanken, eine Hüpfburg und ein eigener Kinderbereich sorgte auch für einen Andrang der Aller-leinsten und diverste Fanartikel der Grizzies konnten beim „Pimp the Stadion“-Stand erworben werden. Die gewohnt gute Kulinarik und ein DJ sorgten auch für tolle Stimmung noch weit nach dem Match. „Danke an unsere tollen Helfer“, so ein euphorisierter Kaiser.

Zum Endspiel: Anfänglich sah es noch so aus, als könnten die Weinviertler wirklich den ganz großen Wurf schaffen. Mit dem zweiten Drive war es ausgerechnet Ersatz-Quarterback und Head-Coach Andreas Kreuter zu verdanken, dass die Stockerauer mit 7:0 in Führung gingen. Bis zur Pause wurde diese knappe Führung auch verteidigt.

„In der Pause habe ich extra noch einmal gesagt, wir dürfen jetzt ja keine Fehler machen“, so Kreuter. „Das ging leider in die Hose.“ Denn im ersten Angriffsversuch der zweiten Hälfte leisteten sich die Grizzlies einen Fumble, sprich Ballverlust, und die Wiener eroberten den Ball. Im folgenden Angriff glich man aus. Dann änderte sich das Momentum in dieser Partie und im letzten Viertel drehten die Vikings II den Spieß um und legten noch zwei Touchdowns nach.

Einsatz von AFL-Spielern sorgte für ein wenig Ärger

So durften die Gäste jubeln, auch wenn ihr Triumph mit einem kleinen Makel versehen war, wie Kaiser erwähnt haben will: „ Bei den Vikings waren zehn Spieler dabei, die heuer auch in der AFL (Anm.: Österreichs oberste Spielklasse) zum Einsatz kamen. Das ist zwar vom Reglement gedeckt, aber wie sollen wir da mithalten? Dennoch haben sie verdient gewonnen.“ Es war übrigens die dritte Niederlage der Stocker-auer in dieser Saison gegen die ungeschlagenen Wiener.

Jetzt gilt der Fokus schon der nächsten Saison, wo man laut Kaiser „voll angreifen will“ und den Titel in der Division III holen will. Der Trainerstab um Kreuter bleibt nicht nur, wird sogar erweitert. Und auf der Quarterbackposition wird man auch definitiv stärker werden, nachdem man heuer aufgrund der Verletzung der Nummer eins zum improvisieren gezwungen war.

Stichwort Improvisation: mit diesem Erfolg und dem großen Zuspruch im Rücken, will man jetzt auch die Gespräche mit der Gemeinde suchen, um eine Renovierung der Alten Au anzuregen. Denn vor allem die Toilettensituation ist unerträglich, wie auch der Fußballverein SV Stockerau seit längerem schon beklagt. So gibt es nur eine Toilettenanlage, weshalb die Grizzlies zu diesem Match aus eigener Tasche mobile Dixi-Klos für Frauen und Behinderte besorgte. „Eigentlich ein untragbarer Zustand“, stellt Kaiser fest.