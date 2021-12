Stockerauer „Grizzlies“ zieht es in den Westen

Nach Wochen des Wartens ist es soweit: Die AFC „Grizzlies“ aus Stockerau wissen nun, welche Gegner in ihrer Premieren saison warten. Nachdem die Lenaustädter im Sommer die vom Verband geforderten drei Qualifikationsspiele positiv absolvierten, um am Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen, loste der AFBÖ nun die Saison 2022 aus.

Die lange Dauer hatte aber einen Grund, denn aufgrund der Umstrukturierung der Ligen wird es kommendes Jahr unter der Austrian Football League, Österreichs oberster Spielklasse, drei weitere Divi sionen mit jeweils zehn Teams geben.

Die Stockerauer werden in AFL Division III West spielen und auf die Huskies Wels, Pongau Ravens, Steyr Predators und Mostviertel Bastards treffen. Dabei hatten die „Grizzlies“ Lospech: Da nämlich sechs Ost- und vier Westverein mitspielen, musste es eine Mannschaft des Ostens treffen.

„Blöd gelaufen, aber wir freuen uns so oder so, dass wir endlich mit der Meisterschaft loslegen dürfen“, war es Obmann Christoph Kaiser im Endeffekt auch wieder egal. „Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.“

Wie sieht der Fahrplan aus? Sobald als möglich soll es auf das Trainingsfeld bei der Stockerauer Kaiserrast zurückgehen, dann steht die intensive Videoanalyse der Gegner auf dem Programm. Anfang des nächsten Jahres soll es auch ein Trainingscamp und zwei Testspiele geben, ehe die Meisterschaft planmäßig Ende März losgehen wird.

Der Kader setzt sich im Großen und Ganzen aus jenen Spielern zusammen, die schon die bisherigen Partien absolviert haben, wenngleich es immer wieder Anfragen von Leuten gibt, die bei den „Grizzlies“ mitmachen wollen. „Aber vorerst vertrauen wir der be stehenden Mannschaft“, stellt Kaiser klar. Der Modus setzt sich aus einer Hin- und Rückrunde samt Play-off-Spielen der besten vier Mannschaften im Anschluss zusammen. All das soll bis Ende Juli über die Bühne gehen.

Der Ziersdorfer Head-Coach Andreas Kreuter rechnet sich gute Chancen aus: „In den letzten Jahren waren die West-Divisionen immer ein wenig schwächer als der Osten. Also aus sportlicher Sicht war unser Lospech auf lange Sicht gesehen vielleicht Glück. Vor allem, weil mein Top-Favorit auf den Titel, die Zweier-Mannschaft der Vienna Vikings, ja auch nicht bei uns spielt.“

Was das konkrete Ziel der „Grizzlies“ ist? „Wir wollen in die Play-offs, keine Frage. Nicht, weil wir so selbstbewusst sind, sondern weil wir in den Quali-Spielen auch gegen die Blackvalley Wild gewonnen haben. Und die haben ja die Liga im Vorjahr gewonnen.“ Gespielt werden sollen alle Heimspiele übrigens wieder im Stadion Alte Au.