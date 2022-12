Das bringt das Sportjahr 2023 im Bezirk Korneuburg

Werbung

2022 ist in seinen finalen Zügen, 2023 steht vor der Tür – doch was bringt das neue Jahr mit sich, speziell in der Sportwelt des Bezirks Korneuburg? Die NÖN hat sich umgesehen:

1 Landesliga-Fußball: Der SC Korneuburg versucht seit Jahren, in die 1. Landesliga aufzusteigen. Jetzt scheint es zu klappen, mit der besten Bilanz seit zehn Jahren überwinter die Schalkhammer-Elf auf dem ersten Platz und kann sich im Frühjahr wohl nur selbst schlagen. Auch die Turbulenzen abseits des grünen Rasens sollten der Vergangenheit angehören.

2 Volleyball-Play-offs: Seit dem Aufstieg in die AVL Women, Österreichs oberste Spielklasse, waren die Damen der UNIONvolleys Bisaberg/ Hollabrunn „Kanonenfutter“. Das ist in dieser Saison anders: Zum Jahreswechsel liegt die Mannschaft von Coach Simon Tribelnig auf Rang acht und damit voll auf Play-off-Kurs. Auch die Herren spielen in der 2. Bundesliga wieder im Vorderfeld mit.

3 Tischtennis-Erfolge: Die 1.- Bundesliga-Damen von Panaceo Stockerau wollen im „Final Four“ des österreichischen Pokals für Furore sorgen, und die Herren aus der Lenau stadt wollen in der 1. Bundes liga nach dem verpatzten Herbst ein besseres Frühjahr spielen – genauso wie übrigens die 2.-Bundesliga-Herren des TTV Sierndorf. Luft nach oben ist reichlich vorhanden ...

4 Olympia-Träume: Im kommenden Jahr beginnt das Hauen und Stechen im Kampf um die heiß begehrten Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Aus dem Bezirk wollen gleich mehrere Sportler in die französische Hauptstadt: zum einen Lauf-Ass Andreas Vojta aus Gerasdorf, der sich 2023 endgültig auf die Marathondistanz konzentrieren will, und zum anderen die Tischtennis-Asse Karoline Mischek und David Serda roglu oder auch Fechterin Beatrice Kudlacek – sie alle träumen von den fünf Ringen.

5 Kicker-Jubiläen : Viele Vereine werden 2023 nicht nur auf, sondern auch abseits des grünen Rasens feiern: So wird der Traditionsverein SV Stockerau seinen 115. Geburtstag begehen. Stolze 90 Jahre alt wird Regionalligist SV Leobendorf, genauso wie der SV Stetten aus der 2. Klasse Weinviertel Süd. Ihren „60er“ feiert die TSU Obergänserndorf, ein halbes Jahrhundert alt wird der 1. FC Bisamberg. Kleinere Jubiläen gibt es für den FC Kapellerfeld (30 Jahre), den SV Gerasdorf/ Stammersdorf (25) und den FK Hagenbrunn (10).

6 Handball-Emotionen: Während die „Goldene Generation“ der Korneuburger Bundesligaherren noch einmal ihr Können zeigen will, geht es für Stockeraus Damen in der WHA Meisterliga um einen Europapokalplatz und für Korneuburg um den Klassenerhalt.