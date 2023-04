Doppeltes EM-Silber für Hausleitner Duathlet

Werbung

Bei der Duathlon-Europameisterschaft im italienischen Caorle konnten Österreichs Altersklassenathleten gleich vier Medaillen gewinnen, zwei gingen davon auf das Konto des Neo-Hausleitners Martin Hren.

Der 41-Jährige holte sich in der Altersklasse M40-44 die Vize-Europameistertitel in den Bewerben Standard (Anm.: 10 Kilometer laufen, 40 km am Rad und nochmals 5 km laufen) und Sprint (5 km laufen, 20 km Rad, 2,5 km laufen). Eine Überraschung waren diese zwei Silbermedaillen für Hren allerdings nicht: „Es war schon geplant bzw. habe ich darauf hintrainiert. Schon im Vorjahr habe ich ja bei der EM in Deutschland Bronze geholt.“ Seit dem vergangenen Herbst trainierte der seit Kurzem in Pettendorf, einer Katastralgemeinde von Hausleiten, wohnhafte Ausdauersportler zehn bis zwanzig Stunden pro Woche und belohnte sich jetzt für seine Mühen.

Kurzzeitig lag Hren sogar in Führung

Dabei gab es vor allem im Ziel des Standard-Bewerbs einige Fragezeichen für den Weinviertler: „Da alle Altersklassen gleichzeitig starten, habe ich lange nicht gewusst, auf welchem Platz ich genau gelandet bin. Zudem habe ich erfahren, dass ich bis zum zweiten Lauf in Führung lag. Hätte ich das gewusst, wäre meine Renntaktik wohl eine andere gewesen.“ Dennoch trauerte er der Goldenen nicht nach: „Der britische Sieger hatte am Ende einfach mehr Körner.“

Wohl war, denn Paskell Blackwell gewann in genau 2:00,0 Stunden satte 28 Sekunden vor Hren. Stichwort Großbritannien: Auch im Sprint war ein Mann von der Insel voran, Dan Tate gewann in 1:01,03 Stunden vor Hren, der in 1:02,32 allerdings fast anderthalb Minuten dahinter lag.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt dem frischgebackenen EM-Silbernen nicht, bereits am 1. Mai wird er beiden österreichischen Duathlon-Meisterschaften in Maissau an den Start gehen, im Sommer wartet dann ein Triathlon-Highlight: die Sprint-Weltmeisterschaften im deutschen Hamburg in seiner Altersklasse. „Dafür muss ich jetzt endlich wieder mit dem Schwimmen loslegen, das habe ich in letzter Zeit doch etwas vernachlässigt. Aber die Motivation dafür ist da.“