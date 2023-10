UNIONvolleys haben noch „Potential nach oben“

Für die UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn standen am Samstag zwei Auswärtsspiele in Kärnten auf dem Programm. Die Damen spielten in der Austrian Volley League gegen die ATSC Wildcats Klagenfurt, die Herren bekamen es in der Austrian Volley League 2 mit dem SK Aich/Dob/2 zu tun.

Austrian Volley League Women

Gegen die Wildcats mussten die Damen die ersten beiden Sätze mit 25:17 und 25:22 abgeben. Einige Wechsel brachten den UNIONvolleys aber den Umschwung und sie entschieden die Sätze drei und vier mit 25:22 und 25:23 für sich. Allerdings misslang ihnen der Start in den fünften und entscheidenden Satz vollkommen, weshalb dieser klar mit 15:7 an die Kärntnerinnen ging. Damit mussten sich die Weinviertlerinnen zwar mit 2:3 geschlagen geben, holten aber einen Punkt für die Tabelle.

Der Trainer der UNIONvolleys, Jan Timko, meinte nach dem Spiel: „Es war das beste Spiel heuer, aber wir haben noch viel Potential nach oben.“

Austrian Volley League Men 2

Gegen Aich/Dob misslang den UNIONvolleys der Start gänzlich und sie mussten den ersten Satz mit 19:25 abgeben. Danach steigerten sie sich aber und gewannen die Sätze zwei und drei mit 25:20 und 25:17. Da der vierte Satz allerdings wieder mit 25:19 an die Kärntner ging, musste die Entscheidung im fünften Satz fallen. „Da kann immer alles passieren, wir haben aber wieder einen schlechten Start erwischt“, erklärte Außenangreifer Luca Wojnar.

Zwar holten die Weinviertler noch einmal auf, am Ende ging der Entscheidungssatz aber mit 15:12 an Aich/Dob und die UNIONvolleys mussten sich mit 2:3 geschlagen geben.