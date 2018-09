Der Stockerauer Baseball wird auch 2019 erstklassig bleiben. Die Cubs haben am Samstag die Relegation der BLA (Anm.: Baseball League Austria, Österreichs oberste Spielklasse) die Piratas del Caribe aus Wien besiegt.

Da die Blau-Weißen nach einem 6:0-Auftakt auch das zweite Spiel des Tages gegen den Aufstiegskandidaten aus der Re gionalliga Ost mit 11:7 gewonnen haben, muss kein drittes Spiel mehr ausgetragen werden.

Dementsprechend groß ist die Erleichterung bei Präsident Wolfgang Talir und Co.: „Es gab keinen Moment der hängenden Köpfe, kein Aufgeben, sondern nur Kampfgeist und den Willen, in der Liga zu verbleiben. Dieser Einsatz wurde mit zwei Siegen belohnt. Nun gilt es, dieses Momentum mitzunehmen, da-rauf aufzubauen und das junge Cubs-Team für nächstes Jahr vorzubereiten.“

Es war der positive Schlusspunkt einer ansonst negativen Saison. Der Abgang von gleich fünf Schlüsselspielern und die unglückliche Wahl des Head Coaches (Anm.: David Caroll, mittlerweile in Australien) hat die Stockerauer vom Erreichen des Semifinales 2017 direkt in den Abstiegskampf 2018 geführt. „Nun war es an der Zeit, dass die jungen Talente in die vorderste Reihe rücken. In der ersten Hälfte der Saison haben wir noch Lehrgeld bezahlt, jetzt ist es besser“, so Talir.