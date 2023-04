Baseballer wollen mit neuem Trainer den Titel

Werbung

Der Stockerauer Baseballplatz ist ausgewintert, die ersten Freilufttrainings bereits absolviert – und vergangene Woche fand auch noch das Ostercamp statt. Die Saison bei den Stock City Cubs kann also beginnen.

Für die erste Mannschaft geht die neue Spielzeit der 2. Bundesliga Ost am 22. April los, für das Farmteam – die Cubs II – erst am 7. Mai. Dabei gibt es seit heuer einen neuen Trainer in Stockerau, hat der Verein doch mit dem Kanadier Tyler Rathwell einen neuen Headcoach für die Jugend und Cubs gefunden. Der 26-Jährige, der bereits reichlich Erfahrung als Trainer diverser Altersgruppen hat, ist seit Ende März in der Lenaustadt. Seinen Ansatz umschreibt Rathwell in wenigen Worten so: „Ich bringe eine menschenorientierte Führung in diesen Job, wo es meine oberste Priorität ist, das Beste aus jedem einzelnen Spieler aus dem Kader zu bringen.“

Auch der kanadische Legionär kommt wieder

Mit dem Wechsel kann sich der bisherige Headcoach Martin Langlois wieder auf seine Funktion als Sportdirektor und Nachwuchsprogramm-Leiter konzentrieren. Cooper Finch kehrt heuer ebenfalls aus Kanada zurück und spielt wieder für die 2. Bundesligaherren der Cubs. Die Zielsetzung ist klar? „Natürlich wieder der Titelgewinn“, stellt Pressereferent Gabor Agardi klar. Die ersten Freilufttrainings unter der Anleitung des neuen Coachs Tyler fanden ebenfalls schon statt, wenngleich die Wetterbedingungen nicht unbedingt perfekt waren. Die ersten Videostudien beim Schlagen konnten aber schon absolviert werden. Die Schlagmänner der Cubs wissen also bereits, woran sie arbeiten müssen.

Neue Liga und auch internationale Gegner

Es gibt aber auch Änderungen im Ligabetrieb. Einerseits spielen die Stockerauer auch gegen eine slowakische Mannschaft – und zwar aus Trnava. Zudem wir man auch an der National League teilnehmen und damit gegen stärkere Gegner als in der 2. Bundesliga Ost spielen. „Das ist vor allem für unsere jungen Spieler wichtig, damit sie sie auch gegen Mannschaften, die zuletzt in der höchsten Spielklasse gespielt haben, messen können“, so Agardi.