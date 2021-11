Christoph Assmann läutet neue Ära ein

Eine emotionale Rede und Standing Ovations gab es am Ende seiner 15-jährigen Präsidentschaft. Wolfgang Talir hat sich nun, wie bereits angekündigt, von der Spitze des 1. Stockerauer Base- und Softballvereins, den Cubs, zurückge zogen. Im Rahmen der Generalversammlung wurde deshalb ein neuer Vorstand gewählt, und mit Christoph Assmann folgt Talir ein weiteres Gründungsmitglied der Cubs als neuer Präsident.

Assmann würdigte in seiner Antrittsrede die Amtszeit und das Engagement seines Vorgängers: „Ihm gebührt unser großer Respekt und Dank! Er wird uns erfreulicherweise trotzdem weiterhin mit seiner großen Erfahrung sowie mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Talirs Rückennummer, die er bei der 30-Jahr-Feier in Form einer Ehrentafel überreicht bekommen hat, ziert übrigens bereits den Outfield-Zaun des Baseballplatzes.

Seidl bringt sich in Nachwuchsarbeit ein

Assmann konnte auch mit einer ersten Erfolgsmeldung aufwarten: „Wir freuen uns sehr, dass wir es Marc Seidl ermöglichen können, seine Energie und Kompetenz in Zukunft im Nachwuchsbereich einzubringen. Dies ist für die weitere Entwicklung des Vereins von großem Wert.“

Was sind nun die unmittelbaren Aufgaben? Was ist ganz weit oben auf der Prioritätenliste? Assmann holt aus: „Wir sind im vergangenen Jahr erfreulicherweise wieder gewachsen, haben derzeit 35 aktive Kinder- bzw. Nachwuchsspieler, die regelmäßig zu den Trainings kommen. Dazu kommen zehn bis 15 Softballer, die derzeit dabei sind, ein Team zu formen. Dieses Wachstum gilt es nun für die nächsten Jahre zu stabilisieren.“ Im Zuge der Generalversammlung wurde auch beschlossen, trotz erneutem Meistertitel in der 2. Bundesliga nicht in die ABL, Österreichs oberste Spielklasse, aufzusteigen: „Es fehlt uns einfach die Manpower dazu. Für einige junge Spieler wäre es auch zu früh, dort zu spielen.“

US-Legionär Perdue soll bleiben

Und wie sieht es eigentlich mit Melvin Perdue aus? Wird der Vertrag des US-Legionärs verlängert? Assmann: „Es wurden bereits Gespräche geführt, in den kommenden Wochen werden wir dann eine endgültige Entscheidung fällen.“