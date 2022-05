Dritter Titel für Stockerau Cubs in Folge?

Werbung

Das lange Warten hat sich gelohnt. Nach mehreren Spielabsagen konnten die Stockerauer Cubs Mitte Mai nun endlich auch in die 2. Bundesliga Ost starten. Nach zwei Meistertiteln in Folge, allerdings ohne Wunsch, in die höchste Spielklasse aufzusteigen, gelten die Lenaustädter auch heuer wieder als großer Titelaspirant.

Zunächst zündeten die Stockerauer gegen die Diving Ducks II aus Wiener Neustadt ein Offensiv-Feuerwerk. Der Season Opener ging mit 20:2 nach „Mercy Rule“ (Beendigung des Spiels bei zu großem Rückstand bzw. Vorsprung) an die Hausherren.

Beflügelt von diesem tollen Auftakt, legte die Mannschaft von Martin Langlois auch im zweiten Spiel des Tages ein hohes Tempo an den Tag. Auch die beiden Neuzugänge Richard Reifmüller und Cooper Finch zeigten ihre Qualitäten. Vor allem der Kanadier begeisterte mit seinem Homerun gleich im ersten Inning. Am Ende stand mit 15:2 ein zweiter klarer Erfolg.

Danach folgten am vergangenen Wochenende zwei Partien gegen die Piratas del Caribe. In Spiel eins gab es mit 1:2 die erste Saisonniederlage, die in Spiel zwei mit einem 12:0-Erfolg aber klar ausgemerzt wurde. Somit bleibt Stockerau Erster und hat zudem deutlich weniger Spiele ausgetragen als die Konkurrenz. Weiter geht es diesen Samstag ab 12 Uhr mit einem „Doubleheader“ gegen Grasshoppers Traiskirchen II.

Zweite Mannschaft mit einem kleinen Erfolgslauf

Inspiriert von den „Einsern“, zeigte auch die zweite Mannschaft der Cubs in der Landesliga Ost ihr Können. Im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen mit den Woodquarter Red Devils in dieser Saison war es ein offener Schlagabtausch mit vielen Punkten auf beiden Seiten. Beim Stand von 15:15 ging es sogar in die Verlängerung. Dort konnten die Stockerauer vor heimischer Kulisse doch noch einen 18:15-Sieg einfahren.

Auch gegen die Schwechat Blue Bats II, immerhin Landesliga-Meister des Vorjahres, ließ man nichts anbrennen und schickte die Niederösterreicher mit 10:5 wieder heim. Nach drei Siegen und keiner Niederlage sind die Cubs II derzeit Zweiter, die Schremser Beers sind aber zum Greifen nahe.