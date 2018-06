Schulcup in Stockerau begeisterte .

Was im April mit den ersten Trainings begann, hatte am vergangenen Donnerstag am Baseballplatz der Stockerau Cubs seinen abschließenden Höhepunkt. Zum fünften Mal wurde der Schulcup für die 5. und 6. Schulstufe durchgeführt. Über 200 Schüler und Schülerinnen waren mit Feuereifer bei der Sache.