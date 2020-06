Die jüngsten Lockerungen der Corona-Beschränkungen ermöglichen nun endlich auch die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs beim 1. Stockerauer Base- und Softball verein, den Cubs.

Die ersten Trainings unter Einhaltung der Sicherheitsregeln waren für alle Beteiligten noch gewöhnungsbedürftig, doch Neo-Coach Martin Lang lois erstellte trotz allem ein sehr effizientes und abwechslungsreiches Übungsprogramm. „Wir sind auch optimistisch, dass zumindest eine verkürzte Meisterschaft im Juli beginnen kann“, macht Pressereferent Gabor Agardi den Baseballfans aus der Lenaustadt Lust auf mehr. Derzeit wird an möglichen Spiel plänen seitens des Verbandes gearbeitet. „Unsere Spieler sind natürlich mehr als motiviert, endlich wieder an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen“, weiß Agardi.

Weniger gute Nachrichten gibt es in Sachen Nachwuchs: So können die Cubs heuer coronabedingt den traditionellen Schulcup nicht abhalten, was besonders bitter für den Nachwuchs ist. Doch für Kinder möchten die Stockerauer im Sommer dennoch ein spezielles Programm bieten: Der ehemalige Nationalteamtrainer Lang lois, seit dem Vorjahr an der Cubs-Nachwuchsarbeit beteiligt, hält gleich drei Trainingscamps ab. Neben unterschiedlichen Sportarten (darunter natürlich auch Baseball) wird den Teilnehmern auch die englische Sprache näher gebracht. Nähere Details gibt es auf der Website www.cubs.at oder gleich direkt via E-Mail an EnglishAndSports@gmail.com.