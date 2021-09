Die Stockerau Cubs sind mit einem Rekordtempo ins Play-off-Finale der 2. Bundesliga Ost gestürmt. Nach zwei „Mercy Rule“-Siegen, sprich vorzeitigem Spielende gegen die Vienna Wanderers II steht der Titelverteidiger als erster Finalteilnehmer fest.

Nach einem 12:2 auswärts in Wien gab es Samstagnachmittag ein 12:1 in Stockerau. Fans, die an diesem Tag nicht pünktlich in der Alten Au waren, hatten bereits viel verpasst, denn die Mannen um Headcoach Martin Langlois legten gleich im ersten Inning ordentlich los – mit tatkräftiger Unterstützung des Starting Pitchers der Wanderers II. Eine 6:0-Führung im ersten wuchs auf 8:0 im zweiten Inning an. Die Cubs spielten trotzdem sehr ruhig weiter und nutzten jede Unkonzentriertheit in der Wiener Abwehr aus. Nach vier weiteren Runs stand es nunmehr 12:1 – die Entscheidung.

Nun können sich die Stockerauer zurücklehnen und sich den Kampf um das zweite Finalticket entspannt ansehen. Die Diving Ducks II aus Wiener Neustadt führen dabei derzeit mit 1:0 gegen die Piratas del Caribe aus Wien in der Best-of-three-Serie. „Einen Wunschgegner haben wir nicht, außerdem hat ein Finale immer eigene Gesetze“, weiß Cubs-Pressereferent Gabor Agardi.