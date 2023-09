Stockerauer Baseballer forderten Bundesligateam

Nach dem eher enttäuschenden Auftritt der Cubs in Trnava im letzten Doubleheader der 2. Bundesliga Ost zeigten die Stockerauer vor heimischer Kulisse in den Play-offs gegen die Traiskirchen Grasshoppers wieder eine starke Leistung und wurden mit einem „Split“, sprich ein Sieg und eine Niederlage gegen denselben Gegner, belohnt. Denn im Nationalliga/Bundesliga-Playoff, in dem es um den Aufstieg in die höchste Liga geht, wobei die Lenaustädter ja bekanntlich nicht aufsteigen wollen, traf man in der ersten Runde auf den Tabellenletzten der heurigen Bundesligasaison.

Dennoch handelte es sich um einen größeren Happen, als man es von der 2. Bundesliga Ost gewohnt war. Die erste Partie ging hin und her, die Traiskirchner führten aber im zweiten Inning rasch mit 5:1. Stockerau verkürzte auf 4:5, nur um dann erneut einem größeren Rückstand hinterherzulaufen. Schließlich verlor man trotz erneuter Aufholjagd mit 7:9.

In Partie Nummer zwei kam es zum Duell von Alex Seidl und dem Grasshoppers-Top-Pitcher David Tongue aus den USA. Und der Stockerauer dominierte beim 6:0 diese Partie, hatte mit 14 (!!) Strikeouts und sieben Shutout-Innings die Nase vorne.

Nun kommen die Bullen zu Besuch

„Es war ein mehr als verdienter Split gegen ein Bundesligateam“, freute sich Pressereferent Gabor Agardi. Die Fans feierten gemeinsam mit ihren Lieblingen und haben nun am kommenden Samstag die Möglichkeit, die Cubs daheim gegen die Hard Bulls, den Fünftplatzierten der Bundesliga, anzufeuern. Auch hier rechnet man sich durchaus Chancen auf einen Sieg aus ...