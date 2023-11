Mit zwei Neuzugängen ging die neue Basketball-Saison los

Für die Hollabrunn Heats der Sportunion Stockerau ging am vergangenen Samstag die Saison in der Hobbyliga der Herren wieder los. Die Meisterschaftsturniere bestreiten sie diesmal gegen die Stock City Blue Devils und Baden Black Jacks, los ging es auswärts in der Thermalstadt.

Zunächst wartete das brisante Duell gegen den Stockerauer Konkurrenten. Dabei stand die Defensive der Heats zunächst sicher, ließ kaum Punkte zu. Einzig die eigene Wurfausbeute ließ zu wünschen übrig. Zur Pause lag man mit neun Punkten in Rückstand, drehte im dritten Viertel noch einmal auf, nur um dann im Schlussabschnitt auch defensiv zu schwächeln, weshalb sich die Blue Devils am Ende mit 42:27 durchsetzten. Head-Coach Georg Kreuch meinte danach: „Grundsätzlich haben wir gut gespielt, aber zu viele einfache Punkte nicht gemacht.“

Coach Kreuch: „Uns ging ein wenig die Luft aus“

Danach ging es die Badner Gastgeber, eines der Top-Teams der Liga, weshalb die Hollabrunner klarer Außenseiter waren. Das zeigte sich auch auf dem Spielfeld, wenngleich das erste und zweite Viertel durchaus in Ordnung waren. Dann merkte man den kleineren Kader der Gäste, die mit neun Spielern antraten. „Uns ging ein wenig die Luft aus“, resümierte Kreuch. „Wir haben trotzdem brav gekämpft und dann noch einige Dinge gegen stärkere Gegner ausprobiert.“ Die 30:45-Niederlage kommentierte Kreuch dann wie folgt: „Da war nichts zu holen, aber wir haben einige Dinge für die Duelle mit den schwächeren Teams mitgenommen.“

Unterstützt wurden die HL Heats nach der aufgrund der angespannten Personalsituation durchwachsenen letzten Saison von zwei Neuzugängen: Wei Chiu und Laurin Strobl. „Sie haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Kreuch. Nach guter Vor-bereitung war und ist das Ziel der Basketballer klar: Sie wollen das mittlere Play-off erreichen. „Wir wollen unser Spiel spielen, eine konstante Leistung abrufen und die neuen Spieler gut hineinwachsen lassen“, erklärt auch Spielerin Astrid Frey.

Wie geht es weiter? Am 16. Dezember wird das Heimturnier der HL Heats im Stocker-auer Bundesgymnasium ausgetragen.