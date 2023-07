„12ndr Beach Series“: Favoritensiege auch in Wien

Die „12ndr Beach Series“ machte am Wochenende in Wien Station. Am Postsportplatz zeigte sich das große Einzugsgebiet, waren doch die meisten Teams aller Stationen der vom Stockerauer Beachvolleyballverein „Zwölfender“ ins Leben gerufenen Turnierserie am Start. Sie ließen sich auch von den heißen Temperaturen nicht bremsen, obwohl „12ndr“-Obmann Michael Gahler meinte: „Es war natürlich sehr schwer zu spielen, vor allem zur Mittagszeit.“

Favoriten wieder vorne mit dabei

Zwar waren in Wien auch einige neue starke Teams am Start, am Ende waren die bisherigen Favoriten aber wieder vorne zu finden. Aus Sicht der „12ndr“ war vor allem im Herrenbewerb der Jubel groß, setzten sich doch „12ndr“-Spieler Michael Bös und Thomas Havlik als „Erdäpfel und der Lauch“ durch. Bös schlug auch im Mixed-Bewerb zu. Gemeinsam mit seiner Vereinskollegin Rosa Nimmrichter holte er als „Lang Lang“ Bronze.

Das war für Gahler aber nicht der einzige Grund zur Freude, er lobte auch den Veranstalter vor Ort, „Beachcamps Austria“: „Die Organisation hat sehr gut gepasst, da hat man einfach gemerkt, dass viel Erfahrung da ist.“