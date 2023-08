12ndr Beach Series: „Nicht wirklich das beste Beach-Feeling“

In Wulzeshofen fand am Wochenende der neunte Stopp der diesjährigen „12ndr Beach Series“ statt. Er war auch der vorletzte Halt vor dem großen Finale Anfang September in Stockerau. Das Wetter spielte dabei allerdings nicht ganz mit. Zwar konnten trotz des Regens alle Bewerbe ausgetragen werden, die Teilnehmerzahl war aber deutlich geringer als bei den bisherigen Tourstopps. „Es war nicht wirklich das beste Beach-Feeling bei 17 Grad und Regen“, meinte Michael Gahler, der Obmann des Veranstaltervereins der Serie, der Stockerauer 12ndr.

Dennoch kämpften sich einige Teams durch das Regenwetter, um Punkte für das Finale zu sammeln. „Es war dann eigentlich gar nicht so schlimm zu spielen und eigentlich auch ganz ansehnlicher Beachvolleyball“, sagte Gahler. Auch die Stockerauer Teams präsentierten sich gut. Im Herrenbewerb holten „4 Fäuste für ein Halleluja“ (Benjamin Arocker/Philipp Hruska) den Sieg, „Ein Bier für Zwei“ (Andreas Vidic/Gerhard Weisskirchner) wurden Dritte. Im Mixed holten „Lang Lang“ (Rosa Nimmrichter/Michael Bös) genauso wie „Every brownie needs a brownie“ (Regina Zinsberger/Angelina Wolf) bei den Damen Platz zwei.

Vor dem Finale der Turnierserie steht am 19. und 20. August nun nur noch ein Stopp in Langenzersdorf auf dem Programm.