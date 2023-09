Finale der „12ndr Beach Series“ war „rundum gelungen“

Am ersten September-Wochenende fand in Stockerau das große Finale der „12ndr Beach Series“ statt. Nach zehn Vorrunden-Stopps in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurden dabei die Gesamtsieger der von den Stockerauer Zwölfendern ins Leben gerufenen Hobby-Turnierserie gekürt. „Es war wirklich der krönende Abschluss“, freute sich „12ndr“-Obmann Michael Gahler über die Veranstaltung.

Viele Zuschauer waren dabei und erlebten hochkarätige Spiele der besten Teams der diesjährigen Tour. „So ein hohes Niveau wie heuer haben wir noch nie gehabt. Das hat sich natürlich auch im Finale widergespiegelt“, meinte Gahler. Zu den Gesamtsiegern bei den Herren kürten sich „ADL“ (Ronald Sprung/Philipp Seel), den zweiten Platz belegte mit „4 Fäuste für ein Halleluja“ (Benjamin Arocker/Philipp Hruska) ein Team der „12ndr“. Dritte wurden „Erdäpfel und der Lauch“ (Michael Bös / Thomas Havlik).

Im Damen-Bewerb siegten „strawberries“ (Andrea Friedl/Bernadette Blauensteiner) vor „MC in da house“ (Csilla Gamperling-Uglyai/Maria Manolopoulou) und „Die sandastischen 2“ (Alexandra Enders/Stephanie Zarza). Den Mixed-Bewerb entschieden „Lang Lang“ (Rosa Nimmrichter/Michael Bös) für sich. Sie setzten sich gegen „The Bad Touch“ (Teresa Ehrenhuber/Rene Decrinis) und das „12ndr“-Team „AceRock Block“ (Isabella Frey/Benjamin Arocker) durch.

„Es war rundum gelungen, die Stimmung war wirklich cool und alle Teams haben es noch einmal genossen“, fasste Gahler zusammen.