Große Vorfreude auf das Finale der „12ndr Beach Series“

Am kommenden Wochenende nimmt die diesjährige „12ndr Beach Series“ mit dem Finale in Stockerau ihr Ende. Dabei treten im Damen- und Herren-Bewerb jeweils die zwölf besten Teams der Gesamtwertung an und spielen um den Gesamtsieg. Im Mixed-Bewerb sind die besten 16 Teams startberechtigt.

Beim „Highlight der Saison“ für den Stockerauer Veranstalterverein „12ndr“ ist das Ergebnis für den Obmann Michael Gahler nicht vorhersehbar: „Es gibt natürlich ein paar Favoriten, aber es ist extrem ausgeglichen. Es haben fast alle Teilnehmer die Chance auf den Sieg.“ Auch einige Stockerauer Teams befinden sich unter den Favoriten.

Die Vorfreude der Stockerauer ist daher bereits groß: „Wir freuen uns, dass wir wieder diese Bühne bieten dürfen und hoffen natürlich auf gutes Wetter.“