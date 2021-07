Am Wochenende fand in Hollabrunn der zweite Stopp der diesjährigen „12ndr Beach Series“, Niederösterreichs größter Beachvolleyball-Hobbyturnierserie, statt. Bei schönem Wetter und guter Stimmung wurden dabei ein Herren-, ein Damen- und ein Mixed-Bewerb ausgetragen.

„Die Spiele waren wirklich sehr hochqualitativ. Meines Erachtens nach ist es in allen drei Kategorien teilweise fast keine Hobbytour mehr“, lobte der Präsident des Hollabrunner Volleyballteams Hannes Tribelnig das hohe Niveau.

Neues Beachcenter begeistert

Er freute sich auch über viel positives Feedback zum neuen Beachcenter: „Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass es fast wie in einer Arena ist.“ Auch für die Veranstalter der Turnierserie, die Stockerauer „Zwölfender“, war der Stopp ein voller Erfolg. Die „hÄcKeR bOyZ“ Reinhard Weiskirchner und Sebastian Lechner konnten nach ihrem Sieg beim ersten Turnierstopp auch den Herrenbewerb in Hollabrunn für sich entscheiden.

Damit ist die Vorfreude auf das Heimturnier in der Lenaustadt am Wochenende, bei dem aufgrund der großen Nachfrage sogar der Raster aufgestockt wurde, umso größer. „Wir hoffen, dass wir unser Heimturnier in sämtlichen Bewerben gewinnen. Das wird nicht einfach, weil das Niveau so hoch ist, aber wir hoffen, dass wir da was reißen“, gab Weiskirchner die Marschroute vor. Alle Infos zur Turnierserie: beach-series.12ndr.at