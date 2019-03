Für das neue formierte Beachvolleyballteam Thomas Kunert (aus Korneuburg) und Daniel Müllner gab es letzte Woche gleich zweimal Grund zum Jubeln.

Zunächst verlief der Saisonstart beim stark besetzten Vier-Sterne-Turnier der FIVB World Tour in Doha zufriedenstellend. An Nummer 25 im Qualifika-

tionsturnier gesetzt, schlugen sie im längsten Spiel der Qualifikation die wesentlich höher eingeschätzten US-Amerikaner William Kolinske/Miles Evans (Anm.: Nummer acht der Setzliste) nach sehenswerter kämpferischer Leistung mit 26:24, 18:21 und 22:20 – nach satten 59 Minuten in der Verlängerung des Ent scheidungssatzes.

Gegen China fehlte das passende Rezept

Gegen die Chinesen Wu Jiaxin/Ha Likejiang zogen sie dann aber in der zweiten Quali-Runde mit 0:2 klar den Kürzeren und beendeten das Turnier auf Rang 33. „Der Auftaktsieg war extrem wichtig für uns, da wir uns als neu formiertes Team erst einmal auf der World Tour behaupten müssen. Die Leistung gegen die routinierten US-Boys bestätigt unseren Weg – wir haben alles in die Waagschale geworfen und gewonnen. Gegen China fanden wir einfach nicht das richtige Konzept, die waren heute einfach die Stärkeren“, resümiert der 30-jährige Kunert.

Nächster Stopp: Ab nach Kambodscha

„Die Niederlage gegen China tut schon weh, aber wir haben ja schon nächste Woche die Gelegenheit, wieder anzugreifen“, blickt Müllner bereits auf das Zwei-Sterne-Turnier in Kambodscha, das diesen

Donnerstag beginnt. Es gab aber einen weiteren Grund zur Freude: Unmittelbar vor Beginn des Turniers in

Katar erfuhr das Neo-Duo, dass das ins Leben gerufene „I believe in you“-Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Crowdfunding-Projekt war ein voller Erfolg

Durch die Fangemeinde und Sponsoren wurde das erhoffte Budget erreicht und die beiden können nun ihr Saisonziel, die Teilnahme am Fünf-Sterne-Majors-Turnier in Wien, in Angriff nehmen. „Wir wollen allen, die uns unterstützt haben, recht herzlich danken. Ohne ihre Mithilfe könnten wir die Saison gar nicht bestreiten“, strahlten die Beiden.