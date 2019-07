Jubel, Trubel, Heiterkeit bei Thomas Kunert und Daniel Müllner: Das seit knapp einem halben Jahr neu formierte Top-Duo von den Stockerauer „Zwölfendern“ feierte den ersten Turniersieg, und zwar beim PRO80-Turnier in Wulzeshofen im Rahmen der Austrian Beachvolleyball Tour.

Im nördlichen Weinviertel wurden Kunert/Müllner, als Nummer eins gesetzt, ihrer Favoritenrolle gerecht, sie gaben im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz ab. Im Finale ließen sie dem Duo Georg Köstler/Dominik Kefer keine Chance und siegten souverän mit 21:10 und 21:11 – nur kurz nach ihrem starken Auftritt beim World-Tour-Event im polnischen Warschau jetzt also die Turniersiegpremiere.

Kunert analysierte den Auftritt: „Die windigen Bedin gungen am Samstag waren ein gutes Training, am Sonntag hatten wir beide Spiele unter Kon trolle. Toll, dass wir unser Spiel vom Anfang bis zum Ende durchziehen konnten.“ Ähnlich sah es Müllner: „Die Teams hatten alle durchwegs gutes Niveau und wir mussten konzentriert zur Sache gehen. Meine Familie war auch mit, da macht das Gewinnen noch mehr Spaß.“

Dieser Turniersieg passte übrigens perfekt zur Jubiläumsfeier des SV Wulzeshofen, „wir wurden am Finaltag sogar mit einer Blasmusikkapelle empfangen. Auch nicht schlecht, oder?“, musste Müllner grinsen.

Die beiden Beachboys aus der Lenaustadt „baggern“ gleich weiter, am Samstag und Sonntag gehen sie bei der nächsten Station der ABV-Tour in Rabenstein an der Pielach an den Start. Danach entscheidet sich, wie es international weitergeht: „Dorthin wollen wir unsere gute Form mitnehmen“, hofft Kunert.