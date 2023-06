Stockerauer „12ndr“ überzeugten in Eibesbrunn

In Eibesbrunn stand am Wochenende die nächste Station der „12ndr Beach Series“ auf dem Programm. Obwohl das Wetter teilweise durchwachsen war, waren alle Bewerbe ausgebucht. Der Obmann der Stockerauer „12ndr“, Michael Gahler, sprach den Organisatoren vor Ort ein Lob aus: „In Eibesbrunn funktioniert es immer gut. Das sind erfahrene Veranstalter, das merkt man an der Turnierdurchführung.“

Und auch die Leistungen der Teams seines Vereins sorgten für Freude. Sie waren in allen Bewerben unter den Siegern vertreten. Bei den Damen gewannen „ABC“ (Bettina Ubrig/Andrea Höbinger). Bei den Herren waren die „12ndr“ auf jedem der drei Podestpätze vertreten: „Erdäpfel und Lauch“ (Michael Bös/Thomas Havlik) siegten vor „4 Fäuste für ein Halleluja“ (Benjamin Arocker/Philipp Hruschka) und „Ein Bier für Zwei“ (Andreas Vidic/Gerhard Weisskircher). Im Mixed-Bewerb sicherte sich mit „AceRockBlock“ (Benjamin Arocker/Isabella Frey) ein weiteres „12ndr“-Team den Sieg.

„Man merkt jetzt schon den Rhythmus, den die Teams mittlerweile haben. Die Leistungen haben sich im Vergleich zum Anfang der Saison auch schon verbessert“, stellte Gahler fest.

Die „12ndr Beach Series“ findet bereits am kommenden Wochenende in Guntramsdorf ihre Fortsetzung und befindet sich damit in einer intensiven Phase mit fünf direkt aufeinanderfolgenden Turnieren.