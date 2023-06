„Summer-Feeling“ bei „12ndr Beach Series“ in Gaweinstal

In Gaweinstal fand am Wochenende der dritte Stopp der diesjährigen „12ndr Beach Series“ statt. Nach dem Wetterpech beim letzten Tourstopp in Podersdorf zeigte kam diesmal mehr „Summer-Feeling“ auf. „Das hat man bei den Spielern und der Stimmung auch gleich mitbekommen“, freute sich 12ndr-Obmann Michael Gahler.

Mit 16 Herren-, 16 Damen- und 24 Mixed-Teams war das Turnier restlos ausgebucht und die Mannschaften zeigten hochklassiges Beachvolleyball. Aus Stockerauer Sicht liefen der Damen- und Herren-Bewerb diesmal zwar nicht ganz nach Wunsch, im Mixed-Bewerb sicherte sich aber mit „Lang Lang“ (Rosa Nimmrichter/Michael Bös) ein Team der „Zwölfender 00“ den Sieg. „AceRock Block“ (Isabella Frey/Benjamin Arocker) schafften es als Dritte ebenfalls auf das Podest.

Nächste Station: Heimturnier

Das nächste Turnier der Serie findet Mitte Juni statt und wird in Stockerau ausgetragen. Die Vorfreude der Veranstalter auf das Heimturnier ist bereits groß, aufgrund der vielen Anmeldungen wurde gar aufgestockt. Die ersten Spiele werden daher bereits am Freitagabend stattfinden.