Ein Unglück kommt selten allein – dieses Sprichwort beschreibt den Auftritt des Kor neuburgers Thomas Kunert mit seinem neuen Spielpartner Daniel Müllner beim FIVB World Tour Turnier in Siem Reap treffend.

Von Beginn an stand dieses Turnier in Kambodscha unter keinem guten Stern für das niederösterreichische Top-Duo. Gleich in der ersten Quali-Begegnung gegen Schweden wurde Müllner von zwei Schmetterschlägen voll im Gesicht getroffen und musste mit zwei tiefen Cuts im Stirn bereich weiterspielen. Die Österreicher konnten aber den Schock überwinden und die Schweden mit 2:1 besiegen. In der zweiten Quali-Runde mussten sich Kunert/Müllner aber den österreichischen Team kollegen Florian Schnetzer/Peter Eglseer mit 0:2 geschlagen geben.

Dann schien das Glück zurückzukommen, denn durch eine Abmeldung im Hauptbewerb kamen sie als sogenannte „Lucky Loser“ dennoch in den Hauptbewerb. Doch sofort folgte der Schock: Beim Aufwärmen zum ersten Gruppenspiel trat sich Müllner auch noch einen Eisennagel ein und musste verarztet werden. Gegen Tsche chien ging die Partie dann ge handicapt mit 0:2 verloren. Durch einen souveränen Kantersieg gegen Kambodscha (2:0) sicherten sich Kunert/ Müllner aber dennoch den direkten Einzug ins Achtelfinale. Hier trafen sie abermals auf Schnetzer/Eglseer, verloren neuerlich mit 0:2 und belegten Rang neun.

„Wir konnten hier von Beginn an nicht unsere gewohnte Leistung abrufen"

Die Bilanz fiel deshalb zwiespältig aus: „Wir konnten hier von Beginn an nicht unsere gewohnte Leistung abrufen. Wir haben in dieser Situation mit Rang neun noch einigermaßen Schadenbegrenzung betreiben können, mehr aber leider nicht“, seufzte der 30-jährige Kunert, der noch hinzufügte: „Hier wäre wesentlich mehr für uns drinnen gewesen. Beim nächsten Turnier werden wir jedenfalls stärker spielen.“

„Unglücksvogel“ Müllner war mit den Nerven am Ende: „So viele Missgeschicke in so kurzer Zeit habe ich noch nicht erlebt“, klagt er. „Ich war physisch dann leider nicht voll auf der Höhe. Top Ten auf der World Tour klingt zwar gut, wir können aber viel mehr.“

Anfang Mai geht es für Kunert/Müllner auf der FIVB World Tour beim Drei-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur weiter, danach folgt ein Zwei-Sterne- Turnier in Aydin (Türkei).