Thomas Kunert findet einen prominenten Partner

Die Vizeweltmeister von 2017, Clemens Doppler und Alexander Horst, gehen nach zehn erfolgreichen gemeinsamen Jahren sportlich getrennte Wege. Die Wahl von Doppler in Sachen neuer Partner fiel auf den gebürtigen Korneuburger Thomas Kunert von den Stockerauer „12ndern“.

Was war der Hintergrund? Der aktuelle Spielstil ist mit deutlich mehr Athletik- und Power-Elementen verbunden und erforderte somit eine Neuaufstellung von Doppler/Horst. Sie werden künftig mit jüngeren Standard-Partnern antreten und zusätzlich im Sinne eines Mentoring-Programms noch jüngere High-Potentials auf die professionelle Laufbahn vorbereiten.

„Ziel ist es, weiterhin den schönsten Sport der Welt auszuüben und meine jahrelange Erfahrung weiterzugeben, also das Feuer brennt noch“, so Doppler, der noch über Kunert meint: „Thomas ist dafür ein optimaler Partner: Er ist national top, hat internationale Punkte und hat auch bereits viel Erfahrung bei Workshops, die sicher auch einen gewissen Anteil in meiner künftigen Karriere haben werden.“

Und was sagt Kunert? „Clemens und ich ergänzen uns gut. Wir bringen beide eine unbändige Leidenschaft für den Beachvolleyballsport mit. Dass wir unsere internationale Erfahrung auch im Rahmen des Mentoring-Programms an die ‚jungen Wilden‘ weitergeben können, ist uns beiden ein Herzensanliegen.“